مياه الشرب تعلن قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 15 ساعة الثلاثاء القادم

أعلنت شركة مياه الشرب التابعة للعاصمة القاهرة بصفة رسمية اليوم الأحد عن قطع المياه يوم الثلاثاء القادم الموافق 23 يونيو 2020 عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 15 ساعة كاملة بسبب أعمال التحويل التي سوف تقوم بها الشركة.

وأكدت شركة مياه الشرب أن انقطاع خدمة المياه سوف تبدأ انطلاقاً من الساعة التاسعة صباحاً يوم الثلاثاء إلى غاية الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الأربعاء، من أجل تحويل مسار خط المياه قطر 1000 ملم المتواجد في شارع الكابلات.

وأشارت أيضاً إلى أن قطع المياه سوف يشمل 11 منطقة مختلفة تتمثل على النحو التالي:

الأميرية البلد / شارع الشركات المتواجد في منطقة الزاوية الحمراء.

عزبة مرسي خليل / مساكن الأميرية / الخصايصة.

شارع الكابلات / شارع ترعة الجبل / عزبة العقاد.

شارع إسماعيل وجميع المتفرعات من حوله.

ميدان روكسي وجميع المتفرعات من حوله.

شارع المرغني وجميع المتفرعات من حوله.

وشددت شركة مياه الشرب بالقاهرة على أن جميع المواطنين في هذه المناطق لابد عليهم أن يقوموا بتوفير احتياجاتهم من المياه، وخاصة بالنسبة إلى المستشفيات إضافة إلى المخابز وأصحابها، نظراً إلى طول مدة انقطاع خدمة المياه بسبب أعمال التحويل التي سوف يتم القيام بها يوم الثلاثاء القادم.

وأضافت أيضاً أنها سوف تكون حريصة على توفير سيارات تابعة لها تحتوي على مياه صالحة للشرب في كافة هذه المناطق التي سوف تنقطع عنها خدمة المياه، وفي حالة أراد أي مواطن الحصول على المياه من هذه السيارات لابد عليه أن يقوم بالاتصال برقم الخط الساخن “125”، حتى يتم التعرف على بياناته سريعاً ثم توصيل له المياه في أسرع وقت.

ويعتبر خبر انقطاع المياه هو أحد أسوأ الأخبار التي لا يرغب المواطن في سماعها في مثل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها الدولة المصرية مثلها مثل جميع دول العالم الأخرى، وذلك بسبب أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن أهم الطرق التي نصحت بها منظمة الصحة العالمية العالم بأكمله من أجل الوقاية من ذلك الوباء في الوقت الحالي، هي غسل اليدين بالماء والصابون بصفة مستمرة على مدار اليوم مما يجعل المياه عنصراً في غاية الأهمية بدون أدنى شك.