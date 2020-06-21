توجيه عاجل من الصحة بشأن سرعة توصيل أدوية كورونا لمرضى العزل المنزلي

أرسلت وزارة الصحة والسكان خطاباً رسمياً إلى كافة مديريات الشؤون الصحية التابعة لها على مستوى جميع محافظات الجمهورية، من أجل مطالبتها بسرعة توصيل أدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد لكافة المصابين الذين تم فرض عليهم العزل المنزلي في الآونة الأخيرة.

وأكد الدكتور محمد حساني مساعد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والمتخصص في شؤون مشروعات ومبادرات الصحة العامة في الخطاب، أن كافة مديريات الشؤون الصحية يجب عليها أن تستلم الكميات اللازمة من الأدوية التي أرسلتها الوزارة لها في مخازن التموين الطبي.

وأشار أيضاً إلى أن كل مديرية من مديريات الشؤون الصحية لابد أن تستلم الكمية التي تحتاجها فقط بناءً على عدد المصابين لديها، مشدداً في الوقت ذاته على أن إجمالي هذه الكمية يجب أن تكفي لمدة أسبوعين كاملين.

وإليكم الآن نص خطاب وزارة الصحة والسكان الموجه لمديريات الشؤون الصحية التابعة لها:

السادة الأفاضل مديري مديريات الشؤون الصحية بجميع المحافظات، تحية طيبة وبعد، بداية نود أن نتقدم لسيادتكم بخالص الشكر والتقدير على مجهودات سيادتكم خلال تلك الفترة.

وفي إطار خطة وزارة الصحة والسكان للتصدي لفيروس كورونا المستجد، وبالإشارة إلى خطة الوزارة لصرف وتوصيل بروتوكولات العلاج لمحل الإقامة للحالات البسيطة المعزولة منزلياً.

نرجو من سيادتكم التكرم بالتنبيه على السادة الأفاضل مديري الرعاية الأساسية باستلام الكميات اللازمة من السادة مسؤولي مخازن التموين الطبي طرف سيادتكم بالمحافظة، وذلك لتوزيعها على الإدارات المختلفة طبقاً لأعداد ونسب الإصابة بكل إدارة صحية.

كما يتم عمل طلبية بإجمالي الاحتياج يكفي لمدة أسبوعين من السيد الدكتور رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي لتوفيرها لكافة حالات العزل المنزلي.

نرجو من سيادتكم التكرم نحو التنبيه وتسهيل إجراءات ذلك الأمر، وذلك لسرعة توصيل بروتوكولات العلاج لمستحقيها بأسرع وقت، وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان قد أضافت العزل المنزلي على بروتوكول علاج فيروس كورونا في الفترة الماضية بعدما تزايدت أعداد المصابين في الأسابيع الماضية، علماً بأن حالات العزل المنزلي تقتصر فقط على الحالات التي لا يظهر عليها أعراض المرض أو الحالات البسيطة بمعنى آخر.