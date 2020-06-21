تعرف على أماكن صرف أدوية فيروس كورونا لمرضى العزل المنزلي بالقاهرة
لا تزال وزارة الصحة والسكان تبذل مجهودات لا حصر لها في الآونة الأخيرة من أجل توفير العلاج اللازم لكافة مصابي فيروس كورونا المستجد في مصر، وزاد الاهتمام على مدار الساعات الماضية بحالات العزل المنزلي التي لا تعاني تماماً من أعراض المرض رغم إصابتها.
وكانت وزارة الصحة والسكان قد أرسلت خلال الساعات الماضية خطاباً رسمياً إلى كافة مديريات الشؤون الصحية التابعة لها على مستوى جميع محافظات الجمهورية، من أجل التنبيه عليها بضرورة استلام كميات الأدوية اللازمة التي من شأنها أن تمنح لمرضى كورونا في العزل المنزلي.
وقررت وزارة الصحة والسكان أيضاً صرف العلاج اللازم لكل مصاب يتم فرض عليه العزل المنزلي عبر مختلف المراكز الطبية التابعة لها بناءً على محل إقامة كل مواطن، حيث تتم هذه العملية على النحو التالي:
- يتم الكشف أولاً على المريض في إحدى المستشفيات.
- في حالة التأكد من إصابته بالفيروس المستجد ومعاناته من أعراض المرض، يتم عزله في المستشفى على الفور.
- في حالة التأكد من إصابته وعدم معاناته من أعراض المرض، يتم فرض عليه العزل المنزلي.
- يقوم طبيب الاستقبال في المستشفى بالتوقيع على كارت العزل ثم توجيه المريض إلى أقرب مركز طبي تابع لمحل إقامته من أجل صرف العلاج.
- تقوم فرق الترصد الوبائي بعد ذلك بمتابعة حالة المريض لحين شفائه.
وإليكم الآن أماكن صرف أدوية كورونا للمصابين الذين تم فرض عليهم العزل المنزلي في القاهرة:
- مركز طبي الحي الثالث / بدر.
- مركز طبي 63 م / الشروق.
- مركز طبي الرابع / القاهرة الجديدة.
- مركز طبي الدلتا / السلام أول.
- مركز طبي الاندلس / المرج.
- مركز طبي الزهراء / عين شمس.
- مركز طبي المطرية / المطرية.
- مركز طبي سراي القبة / الزيتون.
- مركز طبي المحكمة / النزهة.
- عيادة الماظة / مصر الجديدة.
- مركز طبي الحي السادس / نصر غرب.
- مركز طبي الحي السابع / نصر شرق.
- رعاية العباسية / منطقة الوايلي.
- مركز طبي باب الشعرية / باب الشعرية.
- مركز رعاية طفل مصر القديمة / السيدة زينب.
- مركز طبي الاسمرات 1 / المقطم.
- مركز طبي الحضري / بولاق.
- مركز طبي الحضري / روض الفرج.
- مركز رعاية الترعة / شبرا.
- مركز طبي الرعاية القديمة / الزاوية الحمراء.