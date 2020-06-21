تعرف على أماكن صرف أدوية فيروس كورونا لمرضى العزل المنزلي بالقاهرة

لا تزال وزارة الصحة والسكان تبذل مجهودات لا حصر لها في الآونة الأخيرة من أجل توفير العلاج اللازم لكافة مصابي فيروس كورونا المستجد في مصر، وزاد الاهتمام على مدار الساعات الماضية بحالات العزل المنزلي التي لا تعاني تماماً من أعراض المرض رغم إصابتها.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أرسلت خلال الساعات الماضية خطاباً رسمياً إلى كافة مديريات الشؤون الصحية التابعة لها على مستوى جميع محافظات الجمهورية، من أجل التنبيه عليها بضرورة استلام كميات الأدوية اللازمة التي من شأنها أن تمنح لمرضى كورونا في العزل المنزلي.

وقررت وزارة الصحة والسكان أيضاً صرف العلاج اللازم لكل مصاب يتم فرض عليه العزل المنزلي عبر مختلف المراكز الطبية التابعة لها بناءً على محل إقامة كل مواطن، حيث تتم هذه العملية على النحو التالي:

يتم الكشف أولاً على المريض في إحدى المستشفيات. في حالة التأكد من إصابته بالفيروس المستجد ومعاناته من أعراض المرض، يتم عزله في المستشفى على الفور. في حالة التأكد من إصابته وعدم معاناته من أعراض المرض، يتم فرض عليه العزل المنزلي. يقوم طبيب الاستقبال في المستشفى بالتوقيع على كارت العزل ثم توجيه المريض إلى أقرب مركز طبي تابع لمحل إقامته من أجل صرف العلاج. تقوم فرق الترصد الوبائي بعد ذلك بمتابعة حالة المريض لحين شفائه.

وإليكم الآن أماكن صرف أدوية كورونا للمصابين الذين تم فرض عليهم العزل المنزلي في القاهرة: