السيسي يشدد على أهمية الصمود في وجه التحديات الاقتصادية الناتجة عن كورونا

شهد اليوم الأحد اجتماعاً في غاية الأهمية ترأسه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك وسط حضور كلاً من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيضاً أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وأكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي طالب في ذلك الاجتماع بضرورة مواصلة الصمود في وجه كافة التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية على مدار الأشهر الماضية إلى غاية الآن، والتي نتجت عن أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار أيضاً إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على أهمية دعم مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة المصرية، وخاصة تلك القطاعات التي تأثرت بشكل سلبي للغاية من أزمة وباء كورونا سواء على المستوى المحلي أو حتى الدولي، نظراً لأن دعم هذه القطاعات من شأنه أن يضمن النتائج الإيجابية التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي في السنوات الماضية.

وأضاف السفير بسام راضي أن فخامة الرئيس السيسي طالب أيضاً بضرورة توفير كافة السلع الاستراتيجية لمواطني الشعب المصري مثل المستلزمات الطبية والسلع الغذائية على وجه التحديد.

وأوضح أيضاً أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن الحكومة المصرية يتوجب عليها أن تستفيد من الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها مختلف مؤسسات التمويل الدولية، وذلك حتى يتم تقديم الدعم الفني والمالي بالقدر اللازم للاقتصاد المصري في المرحلة القادمة.