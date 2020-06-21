بيان هام لرئيس هيئة الدواء بخصوص توفير الأدوية الناقصة في مصر

حرص الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية على إرسال بيان في غاية الأهمية إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بخصوص المجهودات الكبيرة التي بذلتها الهيئة في الآونة الأخيرة من أجل توفير كافة أنواع الأدوية لجميع مواطني الشعب المصري.

وأكد الدكتور تامر عصام في ذلك البيان أن هيئة الدواء المصرية قامت بتوفير كافة المستلزمات الطبية المختلفة الخاصة ببروتوكول علاج فيروس كورونا، وذلك فيما يتعلق تحديداً بالأدوية التي سوف يتم صرفها لمرضى حالات العزل المنزلي.

وأشار أيضاً إلى أن هذه الأدوية قم تم توريدها إلى مختلف الأسواق المحلية بداية يوم 8 يونيو الماضي إلى غاية يوم 17 من الشهر ذاته، وتمثلت هذه الأدوية على النحو التالي:

دواء أزيثرومايسين أقراص / تم توفير منه 982 ألف و568 عبوة.

دواء أزيثرومايسين زجاجة شرب / تم توفير منه 474 ألف و401 عبوة.

دواء باراسيتامول أقراص / تم توفير منه 2800781 عبوة.

دواء باراسيتامول زجاجة شرب / تم توفير منه 650 ألف عبوة.

دواء زنك أقراص / تم توفير منه مليون و8 آلاف و700 عبوة.

دواء فيتامين سي أقراص / تم توفير منه 1228442 عبوة.

دواء فيتامين سي زنك أقراص / تم توفير منه 95 ألف عبوة.

وشدد الدكتور تامر عصام في البيان على أن هذه الكميات الماضية لا علاقة لها بالكميات الأخرى التي حصلت عليها وزارة الصحة والسكان إضافة إلى وزارة التربية التعليم وبعض الجهات الأخرى المعنية في الدولة الرسمية.

وأضاف أيضاً أن المواطن المصري مطالب في المرحلة القادمة بعد تخزين هذه الأدوية بدون داع في المنزل وخاصة في حالة لم يكن مصاباً بفيروس كورونا، مؤكداً في الوقت ذاته توفر مخزون كافي من هذه الأدوية لدى هيئة الدواء المصرية، كما أوضح أيضاً أن وزارة الصحة والسكان تقوم بمنح هذه الأدوية لمصابي كورونا مجاناً سواء الحالات المتواجدة في المستشفيات أو حتى حالات العزل المنزلي.

من جانبه، شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على أن الرئيس السيسي مهتم بشدة بملف توفير أدوية فيروس كورونا لكافة المصابين، مطالباً المواطنين بتجنب هذه الظواهر السلبية التي تتمثل في تخزين الأدوية بدون الحاجة لها.