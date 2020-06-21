الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 21 يونيو في مصر .. إجمالي المصابين يتخطى 55 ألف

أعلنت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم الأحد عن آخر تطورات أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد، حيث لا يزال يتم رصد الحالات الجديدة من المصابين والوفيات أو حتى المتعافين على مستوى جميع محافظات الجمهورية بدون أي استثناء على الإطلاق.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي الخاص بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان رسمي اليوم الأحد، أن العاصمة القاهرة لا تزال هي أعلى محافظة على الإطلاق تم تسجيل فيها حالات إصابة بالفيروس المستجد على مدار الأشهر الماضية إلى غاية الآن.

وأشار أيضاً إلى أن محافظة الجيزة تليها مباشرة في المرتبة الثانية من حيث معدل الإصابات المرتفع، فيما حافظت محافظات جنوب سيناء إضافة إلى مرسى مطروح وأيضاً البحر الأحمر على معدلات الإصابات الطفيفة جداً فيها كما كان الوضع طيلة الأسابيع الماضية.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في البيان على أن معدل إصابات الوباء من الممكن أن تقل في جميع المحافظات خلال الفترة القادمة، وذلك بشرط التزام كل المواطنين بكافة الإجراءات الوقائية اللازمة التي أقرتها وزارة الصحة والسكان بناءً على توجيهات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف أيضاً أن أهم هذه الإجراءات تتمثل في كلاً من التباعد الاجتماعي، إضافة إلى ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة والعامة على حد سواء، وأيضاً غسل اليدين بالماء والصابون بصفة مستمرة مع محاولة تجنب لمس الأسطح الملوثة قدر الإمكان.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد في البيان أن أي مواطن يشعر بأعراض فيروس كورونا لابد عليه أن يتوجه على الفور إلى أقرب مستشفى عزل بالقرب من منزله، حتى يتم الكشف عليه تحت إشراف الأطقم الطبية، مؤكداً في الوقت ذاته أن ذلك المواطن يتوجب عليه أيضاً عزل نفسه عن الآخرين لحين الذهاب إلى المستشفى والتأكد من إصابته من عدمها.

وشدد أيضاً على أن جميع مصابي ذلك الوباء في مصر يخضعون إلى أفضل رعاية صحية ممكنة تحت إشراف الأطقم الطبية في مستشفيات العزل بشكل مجاني وبدون أن يتحمل أي منهم تكاليف العلاج بناءً على توجيهات منظمة الصحة العالمية.

وأشار الدكتور خالد مجاهد إلى أن جميع العاملين في القطاع الطبي في مصر يبذلون أقصى مجهود ممكن لديهم، من أجل محاولة السيطرة على انتشار المرض بين المواطنين إضافة إلى علاج أكبر عدد ممكن من المصابين في المرحلة القادمة، كما يتم تتبع جميع المخالطين لحالات الإصابة التي تم الكشف عنها مؤخراً.

وأكد أيضاً أن اليوم الأحد قد تم رصد 1475 إصابة جديدة بالفيروس المستجد، مما يعني وصول إجمالي عدد المصابين إلى 55233 إصابة، فيما تم تسجيل 87 حالة وفاة جديدة مما يعني وصول إجمالي عدد الوفيات إلى 2191 حالة وفاة، بينما خرج اليوم 409 حالة جديدة من مستشفيات العزل بعد التعافي من الوباء، ووصل إجمالي عدد المتعافين إلى 14736 حالة من أصل 16214 حالة تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية.

وإليكم الآن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في مصر اليوم الأحد 21 يونيو 2020: