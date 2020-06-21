موجز التاسعة: توجيه عاجل من الرئيس السيسي للحكومة.. انقطاع مياه الشرب لمدة 15 ساعة.. أسباب ارتفاع أسعار الذهب.. الصحة تحدد أنواع الفاكهة والخضار لتقوية المناعة.. توجيهات عاجلة من الصحة لمواجهة كورونا

أهم الأخبار في مصر الآن، شعبة الذهب توضح أسباب ارتفاعه الكبير خلال الأيام الماضية، وشركة مياه الشرب توضح المناطق التي تنقطع عنها المياه، وتوجيه عاجل للرئيس عبد الفتاح السيسي، والمزيد في السطور التالية:

أسباب ارتفاع أسعار الذهب في مصر مجدداً خلال الساعات الماضية

حرصت شعبة الذهب التابعة للغرفة التجارية بالقاهرة اليوم الأحد على الكشف عن أسباب ارتفاع أسعار الذهب خلال الساعات الماضية من اليوم إضافة إلى يوم أمس السبت، بالرغم من استمرار أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد سواء في مصر أو حتى في جميع أنحاء العالم.

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مياه الشرب تعلن قطع المياه عن هذه المناطق لمدة 15 ساعة الثلاثاء القادم

أعلنت شركة مياه الشرب التابعة للعاصمة القاهرة بصفة رسمية اليوم الأحد عن قطع المياه يوم الثلاثاء القادم الموافق 23 يونيو 2020 عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 15 ساعة كاملة بسبب أعمال التحويل التي سوف تقوم بها الشركة.

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الصحة تحدد أنواع الفواكه والخضروات لتناولها يومياً للوقاية من كورونا

حرصت وزارة الصحة والسكان اليوم الأحد على توجيه بعض النصائح الهامة للغاية لكافة مواطني الشعب المصري، وذلك بخصوص أنواع الفواكه والخضروات التي يجب تناولها بصفة يومية في هذه الظروف العصيبة من أجل الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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توجيه عاجل من الصحة بشأن سرعة توصيل أدوية كورونا لمرضى العزل المنزلي

أرسلت وزارة الصحة والسكان خطاباً رسمياً إلى كافة مديريات الشؤون الصحية التابعة لها على مستوى جميع محافظات الجمهورية، من أجل مطالبتها بسرعة توصيل أدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد لكافة المصابين الذين تم فرض عليهم العزل المنزلي في الآونة الأخيرة.

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السيسي يوجه بالعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن أزمة كورونا

شهد اليوم الأحد اجتماعاً في غاية الأهمية ترأسه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك وسط حضور كلاً من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيضاً أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

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تعرف على أماكن صرف أدوية فيروس كورونا لمرضى العزل المنزلي بالقاهرة

لا تزال وزارة الصحة والسكان تبذل مجهودات لا حصر لها في الآونة الأخيرة من أجل توفير العلاج اللازم لكافة مصابي فيروس كورونا المستجد في مصر، وزاد الاهتمام على مدار الساعات الماضية بحالات العزل المنزلي التي لا تعاني تماماً من أعراض المرض رغم إصابتها.

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بيان هام لرئيس هيئة الدواء بخصوص توفير الأدوية الناقصة في مصر

حرص الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية على إرسال بيان في غاية الأهمية إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بخصوص المجهودات الكبيرة التي بذلتها الهيئة في الآونة الأخيرة من أجل توفير كافة أنواع الأدوية لجميع مواطني الشعب المصري.

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