اخبار مصر اليوم.. أهم وأخر ما جاء اليوم من أنباء

اخبار مصر اليوم.. أهم وأخر ما جاء اليوم من أنباء

اخبار مصر، شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث المهمة على محليا ودوليا، وكان أبرزها ما يلي:

البنك المركزي يعلن مد فترة إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه من العمولات والمصروفات

أصدر البنك المركزي تعليماته بمد فترة إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري من كافة العمولات والمصروفات المرتبطة بها حتى 15 سبتمبر القادم.

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الخارجية ترد على بيان “المجلس الرئاسي” الليبي.. عليهم أن يُدركوا حقيقة حجمهم

استهجن مصدر رسمي مسؤول بوزارة الخارجية، البيان الصادر في مدينة طرابلس اليوم الأحد، عن المجلس الرئاسي والذي يسعى مُجددًا للاستقواء على سائر الليبيين استنادًا إلى دعم طرف خارجي لا يحرص على تحقيق مصالح الشعب الليبي بل يضع ثرواته نصب عينيه؛ ما يعد استعدادًا لإهدار الفرصة مجددًا لإنهاء الأزمة الليبية وتحقيق الاستقرار والأمن للشعب الليبي الشقيق.

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الصحة تعلن إحصائيات فيروس كورونا اليوم في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 409 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 14736 حالة حتى اليوم.

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أماكن صرف أدوية فيروس كورونا لمرضى العزل المنزلي بالقاهرة

لا تزال وزارة الصحة والسكان تبذل مجهودات لا حصر لها في الآونة الأخيرة من أجل توفير العلاج اللازم لكافة مصابي فيروس كورونا المستجد في مصر، وزاد الاهتمام على مدار الساعات الماضية بحالات العزل المنزلي التي لا تعاني تماماً من أعراض المرض رغم إصابتها.

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أسباب ارتفاع أسعار الذهب في مصر مجدداً خلال الساعات الماضية

حرصت شعبة الذهب التابعة للغرفة التجارية بالقاهرة اليوم الأحد على الكشف عن أسباب ارتفاع أسعار الذهب خلال الساعات الماضية من اليوم إضافة إلى يوم أمس السبت، بالرغم من استمرار أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد سواء في مصر أو حتى في جميع أنحاء العالم.

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هل ترفع الحكومة أسعار البنزين في يوليو المقبل؟

أسعار البنزين الأمر الشاغل دائما لأذهان المواطنين نظرا لما يترتب عليها، وعليه فإن مصدر حكومي توقع تثبيت الحكومة لأسعار البنزين خلال الاجتماع المقبل للجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية المقرر انعقادها الشهر المقبل.

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مياه الشرب تعلن قطع المياه عن هذه المناطق لمدة 15 ساعة الثلاثاء القادم

أعلنت شركة مياه الشرب التابعة للعاصمة القاهرة بصفة رسمية اليوم الأحد عن قطع المياه يوم الثلاثاء القادم الموافق 23 يونيو 2020 عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 15 ساعة كاملة بسبب أعمال التحويل التي سوف تقوم بها الشركة.

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توجيه عاجل من الصحة بشأن سرعة توصيل أدوية كورونا لمرضى العزل المنزلي

أرسلت وزارة الصحة والسكان خطاباً رسمياً إلى كافة مديريات الشؤون الصحية التابعة لها على مستوى جميع محافظات الجمهورية، من أجل مطالبتها بسرعة توصيل أدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد لكافة المصابين الذين تم فرض عليهم العزل المنزلي في الآونة الأخيرة.

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أول تعليق من وزير التعليم على تكدس أولياء الأمور أمام لجان الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي علق على تداول صور لتكدس أولياء الأمور أمام لجان الثانوية العامة، في اليوم الأول من انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية.

وأكد وزير التربية والتعليم، في تصريحات صدرت عنه على جروب التعليم مشروع مصر القومي على “واتساب”، أن الوزارة مسؤولة عن التعليم وداخل المدارس فقط، مشيرا إلى أن تصرفات أولياء الأمور ليست من مسؤوليات الوزارة، حيث إن واجبهم نحو أبنائهم أن يكونوا قدوة لهم، ويلتزموا بما طالبنا به وهو عدم التواجد أمام المدارس لكن “لا حياة لمن تنادي”.

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الحكومة توفر فرص عمل للمصريين العائدين من ليبيا

أتاحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ونبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، فرص عمل للمصريين الـ23 الذين عادوا مؤخرا من ليبيا بعد إعادة السلطات المصرية لهم بتوجيهات من القيادة السياسية.

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد، بيانا أوضحت فيه تولي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إتاحة فرص العمل سواء عن طريق إلحاقهم بالمشروعات الإنتاجية أو مساعدتهم في أن يبدأوا مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر عن طريق توفير الدعم الفني أو التمويل المطلوب لبدء هذه المشروعات.

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