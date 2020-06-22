وزير التعليم: الداخلية ستتعامل مع التجمعات أمام لجان الثانوية بدءا من الخميس

وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أكد على منع أي تجمعات أمام اللجان التي ينعقد بها امتحان الثانوية العامة وسيكون المنع من قبل وزارة الداخلية.

وقال وزير التعليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، إن القرار سوف يطبق بدءا من يوم الخميس المقبل، حيث ستمنع وزارة الداخلية أي تجمعات أمام لجان الامتحانات، في إطار الإجراءات الإحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

يشار إلى أن لجان امتحانات الثانوية العامة شهدت تزاحما كبيرا من أولياء الأمور الذين جاءوا بصحبة أبنائهم، وذلك في أول أيام الامتحانات، أمس الأحد، حيث أدى الطلاب امتحان اللغة العربية.

وكان وزير التعليم، قال إن أول أيام امتحانات الثانوية العامة، مرَّ بنسبة نجاح مقبولة، لافتا إلى التعامل مع المشاكل الداخلية في اللجان وبعض أوجه التقصير، مشيرا إلى رصد مشاكل في 18 لجنة فقط من أصل 2212 لجنة.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع على قناة “دي إم سي”، قال شوقي إن من المشكلات التي تمت ملاحظتها هي عدم التمكن من اقناع أولياء الأمور بعدم التواجد حول اللجان.

وانطلقت صباح أمس الأحد، امتحانات الثانوية، ويؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية في تمام الساعة ١٠ صباحا وحتى الساعة ١ ظهرا، واتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراءات احترازية مشددة في ظل انتشار فيروس كوورنا، لحماية الطلاب من العدوى.

يؤدي امتحانات الثانوية العامة نحو 653 ألف طالب وطالبة، وهم موزعين على 3313 لجنة على مستوى الجمهورية، بمشاركة 168 ألف مراقب وملاحظ، وتصحح امتحانات الثانوية العامة هذا العام في 49 كنترولا، بمشاركة 33434 مصححا.

وكان مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قال عقب تسريب شاومينج لامتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي، إن الوزارة تتبع صفحات الغش على وسائل التواصل الاجتماعي، من أجل إغلاقها وضبط المسؤولين عنها، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين لترويجهما لتسريب امتحانات الثانوية العامة من خلال أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.