الصحة تحذر من الكمامة القماش: غير آمنة وقد تنقل عدوى كورونا

الكمامة القماش محل جدل كبير منذ ظهورها، حيث خرج الدكتور إيهاب عطية مدير إدارة مكافحة العدوى، بوزارة الصحة والسكان، بتصريحات تفيد بعدم حماية الكمامات القماشية من الإصابة بعدى فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وأن ما هي إلا وسيلة تحجب الرزاز المتطاير من الأشخاص المصابين أو المشتبه في إصابتهم.

وشرح مدير إدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة والسكان ما يعنيه بقوله إنه إذا كان شخصا مصابا ولا يرتدى كمامة وأمامه شخصا سليما يرتدى كمامة قماش وتطاير رزاز من العطس أو الكحة ووصل إليه ففي هذه الحالة الكمامة القماش لا تحمى من مخاطر عدوى كورونا.

وأكد أن الكمامة القماش ليست فعالى مثل الماسك الجراحي، إنما من الممكن أن يستخدمها الأشخاص العاديينخلال تواجدهم في مقار العمل، وخروجهم للشارع، إنما ممنوع بشكل نهائي أن يستخدموها داخل المستشفيات أو لمقدمي الخدمة الصحية.

وتابع عطية أنه من الواجب الالتزام من قبل مرتدي الكمامة بشروط ارتدائها، مثل عدم لمسها أو إنزالها على الرقبة، ومن الضروري أيضا أن يتم إحكام الكمامة من ناحية الأنف، فإذا كان من يرتدي الكمامة وجد شبورة على النظارة بسبب النفس الخارج من الكمامة، فإنه يرتديها خطأ.

وكانت منظمة الصحة العالمية وجهت نصائح وجهتها بشأن الطريقة الآمنة من أجل ارتداء الكمامة القماشية غير الطبية، وذلك لوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”.

وأكد مكتب المنظمة في القاهرة، في تصريحات سابقة، أن الكمامة القماش يمكنها أن تحمي الآخرين من حولك، مشيرة إلى أنه لحماية نفسك يجب دائما الابتعاد عن الآخرين بمسافة لا تقل عن متر، إضافة إلى تنظيف يديك باستمرار، مع تجنب لمس الوجه أو لمس الكمامة.

ورصدت الصحة العالمية نحو 7 تحذيرات يما لا يجب فعله عند ارتداء الكمامة القماش غير الطبية، وهي:

– عدم استخدام كمامة تبدو تالفة.

– عدم ارتداء كمامة فضفاضة.

– عدم وضع الكمامة أسفل الأنف

– عدم نزع الكمامة إذا كان هناك أشخاص على بعد متر واحد منك.

– عدم استخدام كمامة يصعب التنفس من خلالها.

– عدم استخدام كمامة متسخة أو مبللة.

– عدم مشاركة الكمامة مع الآخرين.