صرف أول زيادة المعاشات بنسبة 14% أول يوليو المقبل بعد تطبيق قانون التأمينات

أول زيادة لـ المعاشات والتي أقرت بنسبة 14% سوف تبدأ الحكومة في صرفها خلال أيام بداية من أول شهر يوليو المقبل، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية، حيث تعتبر أول زيادة سنوية لأصحاب المعاشات بعد تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الذي صدر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وبدأ تطبيقه بشكل رسمي بداية من أول شهر يناير من العام الجارى 2020.

والمادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تنص على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة لا تقل عن معدل التضخم وبما لا يزيد على 15% وأكد على عدم زيادة قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى في 30 يونيو من كل عام، وصندوق التأمين الاجتماعى المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون يتحمل بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الملتزم به، والخزانة العامة من شأنه تحمل باقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزء من المعاش عندحساب الزيادة التالية.

يشار إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج أعلنت في وقت سابق عن صرف الزيادة في المعاش مع معاش شهر يوليو 2020 للمستفيدين من القانون، سواء كان صاحب المعاش نفسه أو المستحقين لمعاش المتوفى بنسبة المنصرف فى المعاش لكل منهم، بالإضافة إلى صرف متجمد الفروق المستحقة لمدة 5 سنوات سابقة من تاريخ العمل بالقانون، على أن يحدد مواعيد صرف المتجمد بقرار من رئيس مجلس الوزراء حسب جدول زمنى من المقرر الإعلان عنه من شأنه تحديد قيم ومواعيد الصرف للمستحقين بداية من يوليو المقبل.