وزير الخارجية: حكومتنا لم تهدد بعمل عسكري وسعت للحل السياسي في أزمة سد النهضة

سد النهضة وتطوروات قضيته، حيث قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر تريد من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منع إثيوبيا من بدء ملء سد النهضة، الذي بُني حديثًا على نهر النيل، وأن يتحمل مسؤولياته، الشهر المقبل، إثر انهيار المفاوضات، واتهم المسؤولون الإثيوبيين بإشعال العداء بين البلدين.

وأضاف وزير الخارجية، في مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، أن مسؤولية مجلس الأمن معالجة أي تهديد على صلة بالسلام والأمن الدوليين، مشيرا إلى أن الإجراءات الأحادية من جانب إثيوبيا بشأن ملء السد سوف تشكل مثل هذا التهديد.

وذكرت الوكالة الأمريكية أن من المحتمل أن يؤدي ملء سد النهضة الإثيوبي إلى دفع النزاع المستمر منذ سنوات بين مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن المشروع الضخم الذي تبلغ تكلفته نحو 4.6 مليون دولار إلى مرحلة حرجة.

وأوضحت إثيوبيا أن الكهرباء التي سيولدها السد شريان حياة حاسم لانتشال الملايين من الفقر، ومع بداية موسم الأمطار في يوليو، وزيادة المياه في النيل الأزرق، رافد النيل الرئيسي، تريد إثيوبيا البدء في ملء الخزان.

من جانبها، تخشى مصر، التي تعتمد على النيل بأكثر من 90 % من إمداداتها المائية، أن يكون بناء السد وبدء الملء مدمرًا إذا جرى تشغيل السد دون مراعاة احتياجاتها، مشيرة إلى أن السودان الذي يعتمد إلى حدٍ كبير على النيل، متضررًا من الموقف.

وأكدت الوكالة الأمريكية أن الولايات المتحدة حاولت التوصل إلى اتفاقٍ بين البلدان الثلاثة إلا أن إثيوبيا لم تحضر اجتماع التوقيع في فبراير الماضي، واتهمت إدارة ترامب بالانحياز إلى مصر.

وخلال الأسبوع الماضي، غرد مجلس الأمن القومي الأمريكي على موقع التغريدات “تويتر” أن 257 مليون شخص في شرق أفريقيا يعتمدون على إثيوبيا من أجل إظهار قيادة قوية، ما يعني إبرام صفقة عادلة.

وحذَّر وزير الخارجية من أن ملء الخزان دون اتفاقٍ سوف ينتهك إعلان المبادئ لعام 2015 الذي يحكم المحادثات، ويستبعد العودة إلى المفاوضات، مؤكدا أن مصر لا تسعى إلى أي عمل قسري من قبل مجلس الأمن.

وطلبت مصر في رسالة من 3 صفحات إلى مجلس الأمن، إعادة إثيوبيا إلى المحادثات للوصول إلى حلٍ عادلٍ ومتوازنٍ، وحثها على الامتناع عن الأفعال الانفرادية، محذرة من أن ملء السد دون اتفاق سوف يشكل خطرًا واضحًا على مصر، إضافة إلى “تداعيات” من شأنها تهديد السلم والأمن الدوليين.

واعتبرت الوكالة الأمريكية أن الخلاف حول النزاع هو الخوف من تصاعده إلى صراع عسكري، خصوصًا أن مصر وصلت مرارًا وتكرارًا إلى طريق مسدود في محاولتها إبرام صفقة.

وأكد شكري أن مصر لم تهدد بأي عملٍ عسكري وأنها سعت إلى حل سياسي، وعملت على إقناع الشعب المصري بأن إثيوبيا لها الحق في بناء السد لتحقيق أهدافها التنموية، مشيرا إلى أن مصر لم تقم أبدا، على مدى السنوات الـ6 الماضية، بالإشارة غير المباشرة إلى مثل هذه الاحتمالات.

وشدد على أنه إذا لم يستطع مجلس الأمن إعادة إثيوبيا إلى المفاوضات، واتجهت إلى ملء السدء سنجد أنفسنا في وضعٍ يتعين علينا التعامل معه، وعندما يحين الوقت سنكون صريحين وواضحين للغاية في الإجراء الذي سنتخذه.

ودعا شكري الولايات المتحدة وأعضاء مجلس الأمن، إلى جانب الدول الأفريقية، إلى المساعدة في التوصل إلى اتفاقٍ يأخذ في الاعتبار مصالح الدول الثلاث.

وذكرت الوكالة الأمريكية أن النقاط “الشائكة” بالمحادثات تتعلق بكمية المياه التي ستطلقها إثيوبيا في اتجاه مجرى النهر من السد، إذ حدث جفاف لعدة سنوات، وكيف ستحل إثيوبيا ومصر والسودان أي نزاعات مستقبلية؟

وخلال هذا الشهر، عقد وزراء من الدول الثلاثة مفاوضات استمرت نحو أسبوع عبر الفيديو، لكن المحادثات اختتمت دون اتفاق، ولم يُحدد موعد للعودة إلى المفاوضات مرة أخرى.