تعرف على تأثير شرب المياه على فيروس كورونا

الوقاية من فيروس كورونا وتقليل احتمالية انتقال العدوى تتطلب اتباع الإجراءات الاحترازية، حسب ما أوضحت الدكتورة هناء سرور، رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة، والتيأكدت أنه مع اتباع الإجراءات إذا حدث وانتقلت العدوى تكون بسيطة، هذا إلى جانب دور وزارة الصحة في مكافحة الفيروس، وكذلك الرعاية الأساسية التي تتم عن طريق توزيع الأدوية على حالات العزل المنزلي سواء بسيطة أو متوسطة.

وأشارت سرور” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح”، على فضائية “إكسترا نيوز” اليوم الاثنين، أهمية تطبيق العزل المنزلي بشكل سليم ما يساهم في تحسن الأمور سريعا، وكذلك الاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، من ناحية اختيار غرفة العزل بحيث تكون جيدة التهوية وتصلها الشمس، ويبتعد الشخص المصاب عن المراوح والتكييفات، مع الحرص على تناول الخضراوات والفاكهة والعسل الأبيض وحبة البركة، وأهم شيء هو شرب المياه بنسبة لا تقل عن 3 لتر مياه يوميا.

ولفتت إلى مساهمة بقاء مصابي كورونا في المنزل في تحسين مناعتهم وحالتهم النفسية وسط أفراد أسرهم، وهو في نفس الوقت يُسجلوا من خلال أجهزة الوزارة وتتم متابعتهم عن طريق الوحدات الصحية المنتشرة حول الجمهورية، وتوزع العقاقير عليهم، ومعهم أرقام تليفونات فرق الطوارئ للاتصال إذا شعروا بأي شيء.

ولفتت رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة، إلى أهمية العزل المنزلي للحالات البسيطة وكونه أفضل من العزل بالمستشفيات، وذكرت الحالةي التي يجب أن يتوجه فيها المريض إلى المستشفى وهي إذا لم تنخفض درجة حرارته لمدة 3 أيام مع تناول المخفضات، أو الشعور بألم في الصدر وضيق في التنفس.

يذكر أنه بالأمس الأحد اليوم الأحد تم رصد 1475 إصابة جديدة بالفيروس المستجد، مما يعني وصول إجمالي عدد المصابين إلى 55233 إصابة، فيما تم تسجيل 87 حالة وفاة جديدة مما يعني وصول إجمالي عدد الوفيات إلى 2191 حالة وفاة، بينما خرج اليوم 409 حالة جديدة من مستشفيات العزل بعد التعافي من الوباء، ووصل إجمالي عدد المتعافين إلى 14736 حالة من أصل 16214 حالة تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية.