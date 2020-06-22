موجز الأخبار: وزير الخارجية.. هكذا ستتصرف مصر إذا فشل مجلس الأمن في منع إثيوبيا من ملء سد النهضة

اخبار مصر، شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث المهمة على محليا ودوليا، وكان أبرزها ما يلي:

الصحة تحذر من الكمامة القماش: غير آمنة وقد تنقل عدوى كورونا

الكمامة القماش محل جدل كبير منذ ظهورها، حيث خرج الدكتور إيهاب عطية مدير إدارة مكافحة العدوى، بوزارة الصحة والسكان، بتصريحات تفيد بعدم حماية الكمامات القماشية من الإصابة بعدى فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وأن ما هي إلا وسيلة تحجب الرزاز المتطاير من الأشخاص المصابين أو المشتبه في إصابتهم.

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وزير الخارجية: هكذا ستتصرف مصر إذا فشل مجلس الأمن في منع إثيوبيا من ملء سد النهضة

سد النهضة وتطوروات قضيته، حيث قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر تريد من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منع إثيوبيا من بدء ملء سد النهضة، الذي بُني حديثًا على نهر النيل، وأن يتحمل مسؤولياته، الشهر المقبل، إثر انهيار المفاوضات، واتهم المسؤولون الإثيوبيين بإشعال العداء بين البلدين.

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قفزة في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا تسجلها الصحة العالمية

سجل العالم قفزة في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، حسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية، أمس الأحد، حيث رصدت تسجيل 183,020 حالة إصابة في 24 ساعة، ما نتج عنه تجاوز الحصيلة الإجمالية للإصابات على مستوى العالم الـ8,722,233 في 196 بلدا ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء، ومن بين تلك الحالات المسجلة عالميا قد تعافى منهم نحو أكثر من 4ملايين، وأيضا سجلت 461 ألف وفاة.

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تعرف على تأثير شرب المياه على فيروس كورونا

الوقاية من فيروس كورونا وتقليل احتمالية انتقال العدوى تتطلب اتباع الإجراءات الاحترازية، حسب ما أوضحت الدكتورة هناء سرور، رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة، والتيأكدت أنه مع اتباع الإجراءات إذا حدث وانتقلت العدوى تكون بسيطة، هذا إلى جانب دور وزارة الصحة في مكافحة الفيروس، وكذلك الرعاية الأساسية التي تتم عن طريق توزيع الأدوية على حالات العزل المنزلي سواء بسيطة أو متوسطة.

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الذهب يرتفع لأعلى مستوى في شهر مع تخوفات تأخر التعافي الاقتصادي

سعر الذهب قفز لأعلى مستوى فيما يزيد عن شهر، وذلك اليوم الاثنين، بالتزامن مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن نتيجة تصاعد المخاوف من تأخر التعافي الاقتصادي على مستوى العالم وذلك بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وفقا لما نشرته وكالة رويترز.

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