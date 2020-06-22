“التأمين الصحي” تحدد 29 مستشفى لاستقبال مصابي كورونا

أعلن رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الدكتور محمد ضاحي، والمسؤول عن التأمين الطبي لطلاب الثانوية العامة، أن أي طفل يولد يجرى التأمين عليه من أول يوم يولد فيه، إذ ينتفع أهل ببطاقة التأمين الصحي من ثاني أيام ميلاده، موضحا أن التطعيمات تكون تابعة لقطاع الطب الوقائي وتكون متوفرة في الوحدات الصحية، إلا بعض التحاليل منها تحليل الغدة الدرقية.

وقال رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، خلال حواره له ببرنامج “هذا الصباح” والمذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الاثنين، إن خدمات التأمين الصحي ستكون متاحة للجميع من دون أي تمييز بين مصري وغير مصري لمواجهة جائحة كورونا، مشيرا إلى أن لديه قاعدة بيانات متكاملة عن كل المنتفعين بخدمات التأمين الصحي.

وأضاف المسؤول عن التأمين الطبي لطلاب الثانوية العامة أنهم حددوا نحو 29 مستشفى من مستشفيات التأمين الصحي، من أجل استقبال مصابي فيروس كورونا، سواء كانوا منتفعين بالتأمين الصحي أو غير منتفعين.

يذكر أنه بالأمس الأحد اليوم الأحد تم رصد 1475 إصابة جديدة بالفيروس المستجد، مما يعني وصول إجمالي عدد المصابين إلى 55233 إصابة، فيما تم تسجيل 87 حالة وفاة جديدة مما يعني وصول إجمالي عدد الوفيات إلى 2191 حالة وفاة، بينما خرج اليوم 409 حالة جديدة من مستشفيات العزل بعد التعافي من الوباء، ووصل إجمالي عدد المتعافين إلى 14736 حالة من أصل 16214 حالة تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية.