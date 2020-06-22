“القابضة للمياه” تفعل خدمة دفع الفواتير إلكترونيا عبر المحمول

أعلن المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني لفواتير استهلاك مياه الشرب والصرف الصحي، عن طريق تطبيق الشركة القابضة على الهاتف المحمول “125-HCWW”، والمتاح على نظامي التشغيل “أندرويد” و”IOS”.

وقال رسلان، في بيان صدر عنه اليوم الاثنين، إن التطبيق يتيح للمواطن سداد فواتير مياه الشرب والصرف الصحي لـ١٠ شركات تابعة للشركة القابضة كمرحلة أولى؛ وهي “القاهرة، الجيزة، المنوفية، البحيرة، كفرالشيخ، سوهاج، الإسكندرية، البحر الأحمر، مطروح، سيناء”، مضيفا أنه العمل جارٍ لكي تضاف هذه الخدمة إلى باقي الشركات تباعًا؛ من أجل إتاحة الخدمة لجميع العملاء على مستوى المحافظات.

وأوضح رسلان أن تطبيق “125-HCWW”، يتوافر فيه عدة مزايا؛ يأتي من أهمها إرسال إشعارات للمواطنين المسجلين على التطبيق بأعمال الصيانة المخططة وغير المخططة، إضافة إلى التعرف على توقيتات انقطاع المياه من أجل تنبيه المواطنين بتدبير احتياجاتهم، إلى جانب إمكانية تلقي شكاوى المواطنين والرد عليها.

وأشار إلى أن هناك إمكانية أخرى منها التصوير الفوتوغرافي لمكان الشكوى أو الكسر وإرساله عبر التطبيق، إضافة إلى التعرف على المعلومات والأخبار الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، موضحا أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي للقطاعات المختلفة؛ خصوصًا الخدمات التي تخص المواطنين، في إطار تطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات بالشركة القابضة.

وعن طريقة استخدام التطبيق من أجل سداد الفواتير، أكد المهندس أحمد بركات مدير عام تكنولوجيا المعلومات بالشركة القابضة، أن تطبيق “125” متاحٌ للتحميل بالمجان من جوجل بلاي على الهاتف المحمول، وبعدها يعمل المواطن على إنشاء حساب بالبيانات المطلوبة، وبعدها يختار الشركة التابع لها ويدخل رقم السداد الإلكتروني، وهو الرقم المسجل على فاتورة المياه الخاصة به، ثَم تظهر له قيمة الفاتورة والتي يتاح سدادها باستخدام بطاقات الائتمان المختلفة، مؤكدا أنه يمكن تحميل البرنامج من الرابط الإلكتروني من خلال جوجل بلاي.