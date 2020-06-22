“بصيرة”: إصابة 616 ألف مصري فوق 18 عاما بكورونا

أجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة”، مسحا عن طريق الهاتف وذلك من أجل تقدير نسبة انتشار فيروس كورونا بين المصريين الذين يبلغون نحو 18 عاما فأكثر، وأوضح المسح أن نسبة المصابين بفيروس كورونا بلغت نحو 10.1 لكل ألف من السكان في ذاك العمر، ما يعادل نحو 616 ألف مصري في هذه المرحلة العمرية.

وأكد المركز، في بيان صدر عنه اليوم، أن معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” من خلال الاستطلاعات قد يكون أقل من المعدل الفعلي، إذ إن نتيجة عدم رغبة بعض المصابين في ذكر إصابتهم لإحساسهم أن الإصابة تشكل وصمة لهم، أو أنهم أصيبوا بأعراض بسيطة فلم يتذكروها، مشيرا إلى أن هذا المعدل قد يكون أكبر من المعدل الحقيقي في حالة تشابه الأعراض مع أعراض أمراض أخرى مثل الأنفلونزا.

بصيرة: 12% من المصابين دخلوا المستشفيات و66% لجأوا للعزل المنزلي

وأوضح المركز أن المسح يمكن الاعتماد على نسبة انتشار الحالات الواردة في الاستطلاع، إذ تشير النتائج إلى أن نحو 12% من المصابين دخلوا مستشفى، أي نحو 74 ألف مصاب، وهو عدد مقارب للعدد المعلن من قبل وزارة الصحة المصرية، فيما لجأ نحو 66% إلى العزل المنزلي، ونحو 39% يتابعون مع طبيب، ونحو 61% ذكروا أنهم يأخذون علاج.

وأرجع المركز انخفاض النسبة التي لجأت إلى دخول المستشفى لوجود عدد كبير من الحالات التي ظهرت أعراض بسيطة عليها، إذ تشير النتائج إلى أن نحو 43% من الحالات ظهر عليهم عرض واحد للمرض، ونحو 18% ظهرت عليهم عرضين، أما الحالات الأخرى ظهرت عليهم 3 أعراض أو أكثر.

بصيرة: 67% من المصابين عانوا من ارتفاع درجات الحرارة

وتختلف نسبة ظهور الأعراض المختلفة، إذ إن هناك نحو 67% من المصابين عانوا من ارتفاع في درجات الحرارة، ونحو 37% عانوا من سعال شديد، ونحو 39% عانوا من قيء وإسهال، ونحو 31% عانوا من احتقان وآلام في الزور، وكما فقد 13% حاسة الشم أو التذوق، وأصيب 13% بألم في البطن.

ولاحظ المركز أن الانتشار بلغ 14 لكل ألف من السكان في الحضر، مقابل 8 لكل ألف من السكان في الريف، ويكون ذلك لاختلاف في معدل الإصابة أو لاختلاف في مدى إدراك المصابين لإصابتهم.

وذكر المركز أن 15% من المصابين أجروا المسحة، ونحو 29% جرى تشخيص إصابتهم بتحليل الدم، و38% أجروا أشعة على الصدر، ونحو 23% عرفوا بعد الكشف عند طبيب، ونحو 16% ذكروا أنهم اعتمدوا على أنفسهم في التشخيص من خلال الأعراض التي أعلن عنها.

وأشار المركز إلى أنه عند سؤال المصابين عن تعرض أحد أفراد أسرهم بالمرض أجاب نحو 21% بإصابة فرد واحد، بينما أكد 56% أن باقي أفراد أسرهم لم يصابوا، ونحو 23% أكدوا أنهم لا يعرفون.