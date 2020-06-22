وزير الخارجية يرد على نظيره الإثيوبي ويتحداه بشأن مفاوضات سد النهضة

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر تابعت مفاوضات ملء سد النهضة بحسن نية على مدار عقدٍ كامل، مؤكدا استعداد مصر الدائم من أجل التفاوض للتوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الجميع، جاء ذلك ردا على حديث وزير خارجية إثيوبيا جيدو أندارجاشيو، بشأن دوافع لجوء مصر إلى مجلس الأمن باعتباره “هروبا من التفاوض”.

ووجه وزير الخارجية تحديا إلى إثيوبيا وهو استئناف المفاوضات فورًا عند إعلانها الالتزام بتعهداتها الدولية بعدم الملء الأحادي.

يشار إلى أن وزير الخارجية سامح شكري، أكد في حوار مع وكالة “أسوشيتيد برس” الإخبارية، أن مجلس الأمن إذا لم ينجح في إيقاف مساعي إثيوبيا لبدء ملء سد النهضة، قبل مواصلة التفاوض والوصول إلى حل متوازن لملء وتشغيل سد النهضة ستجد مصر نفسها في موقف يتعين التعامل معه، مشيرا إلى أنها ستكون صريحة وواضحة للغاية في الإجراء الذي ستتخذه.

وشدد وزير الخارجية على أن مصر لم تهدد بأي عملٍ عسكري، إذ تسعى دائما لحلٍ سياسي، حيث عملت على إقناع الشعب المصري بأن إثيوبيا لها الحق في إنشاء السد من أجل تحقيق أهدافها التنموية.

وأضاف وزير الخارجية، في مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، أن مسؤولية مجلس الأمن معالجة أي تهديد على صلة بالسلام والأمن الدوليين، مشيرا إلى أن الإجراءات الأحادية من جانب إثيوبيا بشأن ملء السد سوف تشكل مثل هذا التهديد.

وذكرت الوكالة الأمريكية أن من المحتمل أن يؤدي ملء سد النهضة الإثيوبي إلى دفع النزاع المستمر منذ سنوات بين مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن المشروع الضخم الذي تبلغ تكلفته نحو 4.6 مليون دولار إلى مرحلة حرجة.

وأوضحت إثيوبيا أن الكهرباء التي سيولدها السد شريان حياة حاسم لانتشال الملايين من الفقر، ومع بداية موسم الأمطار في يوليو، وزيادة المياه في النيل الأزرق، رافد النيل الرئيسي، تريد إثيوبيا البدء في ملء الخزان.

من جانبها، تخشى مصر، التي تعتمد على النيل بأكثر من 90 % من إمداداتها المائية، أن يكون بناء السد وبدء الملء مدمرًا إذا جرى تشغيل السد دون مراعاة احتياجاتها، مشيرة إلى أن السودان الذي يعتمد إلى حدٍ كبير على النيل، متضررًا من الموقف.