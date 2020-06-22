شكري: هكذا سنتصرف إذا فشل مجلس الأمن في منع إثيوبيا من ملء سد النهضة

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر مصرة على أنه يمكن التوصل إلى اتفاقٍ في مفاوضات سد النهضة، لكن بشرط واحد وهو أن يجرى التفاوض “بحسن نية”.

وأوضح وزير الخارجية، في حوار مع وكالة “أسوشيتيد برس” الإخبارية، أن مجلس الأمن إذا لم ينجح في إيقاف مساعي إثيوبيا لبدء ملء سد النهضة، قبل مواصلة التفاوض والوصول إلى حل متوازن لملء وتشغيل سد النهضة ستجد مصر نفسها في موقف يتعين التعامل معه، مشيرا إلى أنها ستكون صريحة وواضحة للغاية في الإجراء الذي ستتخذه.

وشدد شكري على أن مصر لم تهدد بأي عملٍ عسكري، إذ تسعى

دائما لحلٍ سياسي، حيث عملت على إقناع الشعب المصري بأن إثيوبيا لها الحق في إنشاء السد من أجل تحقيق أهدافها التنموية.

وأشار إلى أن أي اتفاق مستقبلي بشأن حصص مياه النيل، يجب أن يأخذ في الاعتبار، أن إثيوبيا لديها مصادر أخرى للمياه غير النيل، في إشارة إلى الأمطار الغزيرة، والبحيرات العذبة التي تفتقر إليها مصر، مطالبا مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤوليته والتدخل من أجل منع إثيوبيا من ملء سد النهضة قبل الوصول إلى اتفاقٍ عادل ومتوازن.

وأكد شكري أن مسؤولية مجلس الأمن هي حل أي تهديد يمس السلام والأمن الدوليين، واصفا إجراءات التي تتخذها إثيوبيا في هذا الصدد بأنها أحادية الجانب تهدد الأمن والسلام الدوليين.

واعتبر شكري أن عملية ملء سد النهضة من الجانب الإثيوبي ستعد خرقا لإعلان المبادئ الموقع في عام 2015، ويشكل خطرا واضحا على السلام والأمن الدوليين.

وقال شكري إن مصر تابعت مفاوضات ملء سد النهضة بحسن نية على مدار عقدٍ كامل، مؤكدا استعداد مصر الدائم من أجل التفاوض للتوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الجميع، جاء ذلك ردا على حديث وزير خارجية إثيوبيا جيدو أندارجاشيو، بشأن دوافع لجوء مصر إلى مجلس الأمن باعتباره “هروبا من التفاوض”.

ووجه وزير الخارجية تحديا إلى إثيوبيا وهو استئناف المفاوضات فورًا عند إعلانها الالتزام بتعهداتها الدولية بعدم الملء الأحادي.