موجز السادسة: الصحة العالمية تحذر من خطورة كورونا.. وزير الخارجية المصري يتحدى نظيره الأثيوبي.. ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب اليوم..

شهدت الساعات الماضية العديد من الأخبار الهامة والتي يأتي في مقدمتها اخبار الخلاف المصري الأثيوبي حول سد النهضة، إلى جانب أخبار فيروس كورونا في مصر والعالم، وفيما يلي موجز بأهم ما جاء في الساعات الماضية:

الصحة العالمية تحذّر من تسارع وباء كورونا وتأثيره على العالم

حذّر المدير العام لمنظّمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسوس، اليوم الاثنين، من تسارع انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تدوم آثاره الاقتصادية والاجتماعية لعقود.

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“القابضة للمياه” تفعل خدمة دفع الفواتير إلكترونيا عبر المحمول

أعلن المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني لفواتير استهلاك مياه الشرب والصرف الصحي، عن طريق تطبيق الشركة القابضة على الهاتف المحمول “125-HCWW”، والمتاح على نظامي التشغيل “أندرويد” و”IOS”.

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وزير الخارجية يرد على نظيره الإثيوبي ويتحداه بشأن مفاوضات سد النهضة

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر تابعت مفاوضات ملء سد النهضة بحسن نية على مدار عقدٍ كامل، مؤكدا استعداد مصر الدائم من أجل التفاوض للتوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الجميع، جاء ذلك ردا على حديث وزير خارجية إثيوبيا جيدو أندارجاشيو، بشأن دوافع لجوء مصر إلى مجلس الأمن باعتباره “هروبا من التفاوض”.

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شكري: هكذا سنتصرف إذا فشل مجلس الأمن في منع إثيوبيا من ملء سد النهضة

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر مصرة على أنه يمكن التوصل إلى اتفاقٍ في مفاوضات سد النهضة، لكن بشرط واحد وهو أن يجرى التفاوض “بحسن نية”.

وأوضح وزير الخارجية، في حوار مع وكالة “أسوشيتيد برس” الإخبارية، أن مجلس الأمن إذا لم ينجح في إيقاف مساعي إثيوبيا لبدء ملء سد النهضة، قبل مواصلة التفاوض والوصول إلى حل متوازن لملء وتشغيل سد النهضة ستجد مصر نفسها في موقف يتعين التعامل معه، مشيرا إلى أنها ستكون صريحة وواضحة للغاية في الإجراء الذي ستتخذه.

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ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب بمختلف الأسواق المحلية في مصر اليوم الإثنين

شهدت تعاملات الذهب منتصف اليوم الإثنين في الأسواق المحلية داخل مصر ارتفاعاً تاريخياً غير مسبوق بكل ما تحمله الكلمة من معنى في أسعار الذهب، وذلك بعكس ما كان عليه الوضع في صباح اليوم أو حتى خلال اليومين الماضيين.

يذكر أن ارتفاع أسعار الذهب كان متوقعاً بحسب العديد من الخبراء في الآونة الأخيرة، نظراً إلى ارتفاع سعر المعادن في البورصة العالمية خلال جلسة يوم الجمعة الماضية، علماً بأن ارتفاع أسعار الذهب في مصر بدأت تحديداً منذ يوم السبت الماضي.

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الخارجية الإثيوبية ترفض مجدداً الخضوع لأي اتفاقيات بشأن سد النهضة

يبدو أن الجانب الإثيوبي لا يزال متعنتاً بشدة فيما يتعلق بالاتفاق الذي يجب التوصل إليه مع مصر والسودان بشأن كيفية ملء سد النهضة، وذلك بعد التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو اليوم الإثنين.

وأكد وزير الخارجية الإثيوبي خلال تصريحات له اليوم لوكالة الأنباء الإثيوبية أن موقف إثيوبيا لن يتغير أبداً تحت أي ظرف من الظروف في المرحلة القادمة، من خلال عدم الخضوع إلى أي اتفاق يقيد حقوقها المائية في نهر النيل.

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