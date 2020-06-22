تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الإثنين

شهد اليوم الإثنين اجتماعاً هاماً للغاية ترأسه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك حضور كلاً من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن ذلك الاجتماع قد شهد تناول العديد من الملفات الهامة للغاية، وفي مقدمتها مخزون السلع التموينية وكيفية قيام وزارة التموين بتوفيرها لكافة المواطنين، إضافة إلى آخر التطورات بشأن تحويل خدمات الوزارة إلى رقمية إلكترونية في إطار الخطة العامة التي تسير عليها الدولة المصرية.

وأشار أيضاً إلى أن الرئيس السيسي طلب من وزير التموين والتجارة الداخلية ضرورة بذل المزيد من المجهودات في الفترة القادمة، من أجل تحويل كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين إلى خدمات رقمية، حتى يتم تقليل الزحام الشديد على مكاتب التموين على مستوى جميع محافظات الجمهورية وبالتالي تخفيف العبء على المواطنين أو الموظفين على حد سواء.

وشدد السفير بسام راضي على أن السيد الرئيس عبد الفتاح طالب أيضاً ببذل أقصى مجهود ممكن من أجل توفير السلع الأساسية لكافة المواطنين، إضافة إلى إتاحتها بأسعار تناسب الجميع وأيضاً بكميات كبيرة في كافة المنافذ التابعة للحكومة على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، حرص الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على استعراض الخطة التي تستعد الوزارة لتطبيقها من أجل رفع كفاءة الزيت المحلي إضافة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية منه، مما قد ينتج عنه تقليل الزيوت المستوردة من الخارج والاعتماد على الزيت المحلي بعد تطويره.

وأضاف أيضاً أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قامت مؤخراً بتطوير مصانع إنتاج السكر من خلال تزويدها بأحدث الآلات والمعدات، كما تم الاستعانة أيضاً بعدد من الخبرات العالمية في ذلك المجال حتى يتم رفع كفاءة تلك المصانع.

وشهد الاجتماع أيضاً استعراض الاستراتيجية التي سوف يتم على أساسها تطوير بعض الشركات القابضة للصناعات الغذائية مثل شركة إدفينا إضافة إلى شركة قها، حتى تكون هذه الشركات قادرة مرة أخرى على استعادة إنتاجها المتميز مثلما كان الحال سابقاً.