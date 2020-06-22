كيف تحفز الدولة موظفيها قبل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة .. مجلس الوزراء يوضح

حرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على الكشف عن الطريقة التي سوف تحفز بها الدولة المصرية موظفيها العاملين في الحكومة، وذلك قبل الانتقال إلى مقرات عملهم في العاصمة الإدارية الجديدة في الفترة القادمة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على هامش اجتماعه اليوم مع الدكتور محمد معيط وزير المالية إضافة إلى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة قد اتفقت على عدد كبير من الحوافز سوف يحصل عليه الموظفون فور انتقالهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار أيضاً إلى أن هذه الحوافز سوف تشمل بدل انتقالات على سبيل المثال، حتى يكون الموظف قادراً على تغطية تكاليف المواصلات بصورة يومية من المنزل إلى العمل والعكس، وذلك سواء كان يستخدم سيارة خاصة به أو حتى يستخدم المواصلات العامة.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي في حديثه على أن الحكومة المصرية بذلت مجهودات كبيرة للغاية من أجل الاتفاق على هذه الحوافز التي سوف يحصل عليها الموظفون، على أن يتم الإعلان عنها بالتفصيل بصفة رسمية في المرحلة القادمة.

وأضاف أيضاً أن الحوافز سوف تشمل الوحدات السكنية من الإسكان المتوسط المتاح في مدينة بدر، حتى يستطيع الموظفون إن رغبوا في تغيير محل إقامتهم بجوار العاصمة الإدارية الجديدة بدلاً من الأماكن البعيدة الأخرى، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذه الوحدات السكنية يمكن سداد قيمتها على مدار 10 سنوات قادمة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي في الاجتماع أن هذه الوحدات السكنية سوف تخصم منها قيمة تكاليف المرافق إضافة إلى قيمة الأرض، حتى يتم تخفيض سعرها لكافة الموظفين الراغبين في الحصول عليها، كما يمكن أيضاً لبعض الموظفين الحصول على الوحدات السكنية المتاحة في الحي السكني R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشدد أيضاً على أن تفاصيل هذه الحوافز كاملة سوف يتم الإعلان عنها قريباً، على أن تشمل أيضاً خدمات المدارس والمستشفيات إضافة إلى النوادي الاجتماعية، وهي الحوافز التي من شأنها أن تساعد كل موظف على التكيف مع العمل في العاصمة الإدارية الجديدة بدلاً من موقعه الحالي، علماً بأن كل الموظفين في انتظار هذه البداية الجديدة بالنسبة إلى حياتهم المهنية.