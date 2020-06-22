لماذا أنفقت الحكومة 157 مليار جنيه في عهد الرئيس السيسي .. مشروعات وإنجازات استثنائية

تعيش الدولة المصرية على وقع تقدم وتطور مستمر في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية منذ أن تولى الحكم إلى غاية الآن، حيث نجح القائد الأمين في تطوير كل قطاعات الوطن بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة وأصبح رمزاً يحتذى به في كافة دول العالم الأخرى.

وأنفقت الحكومة المصرية في عهد الرئيس السيسي مبالغ مالية وصل قدرها إلى 157 مليار جنيه منذ شهر يوليو من العام 2014 إلى غاية شهر يونيو الجاري من العام الحالي 2020، وذلك بحسب ما أعلنت وزارة التنمية المحلية.

وتم صرف هذه المبالغ الطائلة في أعمال التطوير والمشروعات على مستوى جميع قطاعات الدولة المصرية، على أمل أن يتم صرف المزيد من الأموال في السنوات القادمة في نفس ذلك الاتجاه حتى تواصل الدولة تقدمها ورخائها وهو الأمر الذي سوف يعود بالخير في نهاية المطاف على الشعب المصري وأجياله القادمة.

وإليكم الآن تفاصيل صرف 157 مليار جنيه من جانب الحكومة المصرية في عهد فخامة الرئيس السيسي:

تم صرف مبلغ 10 مليار و500 مليون جنيه من أجل تطوير 650 قرية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

تم صرف مبلغ مليار و200 مليون جنيه في إطار برنامج حياة كريمة.

تم صرف مبلغ 32 مليار جنيه من أجل تطوير الطرق وإنشاء الكباري.

تم صرف مبلغ 6 مليار جنيه في إطار برنامج تنمية صعيد مصر.

تم صرف مبلغ 12 مليار جنيه في إطار منظومة المخلفات الصلبة.

تم صرف مبلغ 5 مليار و500 مليون جنيه من أجل تطوير منظومة النقل العام.

تم صرف مبلغ 350 مليون جنيه حتى يتم تطوير كافة المجازر الحكومية.

تم صرف مبلغ 13 مليار جنيه في إطار برنامج النظافة الذي يهدف إلى تحسين البيئة.

تم صرف مبلغ 2 مليار و400 مليون جنيه من أجل تركيب الكشافات الموفرة على مستوى الجمهورية.

تم صرف مبلغ 15 مليار جنيه من أجل تحسين خدمات الإنارة في الشوارع.

تم صرف مبلغ 7 مليار و500 مليون جنيه بهدف دعم المشروعات المتوقفة.

تم صرف مبلغ 5 مليار و500 مليون جنيه من أجل تطوير خدمات الأمن والمرور إضافة إلى الإطفاء.

تم صرف مبلغ 23 مليار جنيه و700 مليون جنيه بالتعاون مع الهيئة العامة للقوات المسلحة بهدف إنشاء عدد من المشروعات على مستوى الجمهورية.

تم صرف مبلغ 7 مليار و500 مليون جنيه من أجل دعم احتياجات المحافظات.

تم صرف مبلغ 14 و200 مليون جنيه قروض في إطار برنامج مشروعك.

تم صرف مبلغ 262 مليون جنيه من أجل تركيب وصلات الصرف الصحي المنزلية.

تم صرف مبلغ 10 مليون جنيه من أجل تركيب قطع المياه الموفرة.

تم صرف مبلغ 140 مليون جنيه من صندوق التنمية المحلية.

تم صرف مبلغ 300 مليون جنيه مخططات عمرانية.

ومن المؤكد أن الدولة المصرية لا تزال في حاجة لصرف المزيد من الأموال الطائلة في الفترة القادمة، حتى يتم تطوير كل قطاعات الوطن بدون أي استثناء على الإطلاق.