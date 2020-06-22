مجلس الوزراء يوافق على تعديلات بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة

شهد اليوم الإثنين اجتماعاً في غاية الأهمية “اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية” الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو، وذلك وسط حضور محافظ البنك المركزي إضافة إلى عدد وزراء الحكومة المصرية والمسؤولين البارزين.

ومن جانبه، قام الدكتور محمد معيط وزير المالية على هامش ذلك الاجتماع بعرض كافة التعديلات التي تم اقتراحها بشأن بعض أحكام قانون الضريبة المضافة، وتمثلت هذه التعديلات على النحو التالي:

إعفاء كافة السلع والخدمات التي يتم تصديرها إلى الخارج من منتجات مشروعات المدن والمناطق والمناطق الاقتصادية والأسواق الحرة حتى يتم تحفيز تلك المشروعات على الإنتاج.

إعفاء بعض المنتجات الزراعية مثل الشتلات والبذور والتقاوي إضافة إلى الفواكه والخضروات التي يتم إنتاجها محلياً.

إعفاء مُدخلات إنتاج صناعة الورق.

إعفاء خدمات الصرف الصحي إضافة إلى خدمات تنقية المياه.

إعفاء قطاع الدواء والأمصال إضافة إلى الدم وجميع مشتقاته وأيضاً أكياس جمع الدم وحتى اللقاحات.

على صعيد متصل، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي كثيراً بهذه التعديلات التي تم اقتراحها في ظل كونهم تهم العديد من القطاعات الحيوية داخل الدولة المصرية، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية مناقشة هذه التعديلات في الوقت المناسب نظراً إلى المعاناة الكبيرة التي تمر بها العديد من القطاعات الاقتصادية بسبب أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي ختام الاجتماع، وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية على كافة التعديلات المقترحة، كما تم إحالة مشروع القانون إلى اجتماع مجلس الوزراء القادم من أجل مناقشته.