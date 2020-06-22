موجز التاسعة: السعودية تعلن القرار النهائي بخصوص الحج.. ارتفاع الدولار اليوم بالبنوك.. بشرى سارة للموظفين.. احصائيات كورونا اليوم في السعودية.. أهم اللقاحات لفيروس كورونا

شهدت الساعات الماضية العديد من الأخبار الهامة وخلال السطور التالية نحاول أن نرصد لكم أبرز وأهم هذه الأخبار:

رسمياً .. وزارة الحج السعودية تعلن إقامة موسم الحج 2020 بأعداد محدودة رغم كورونا

أعلنت وزارة الحج السعودية بصفة رسمية اليوم الإثنين عن إقامة موسم الحج في العام الحالي 2020 بصورة طبيعية بعدما كان من المتوقع إلغائه نتيجة أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد سواء داخل المملكة العربية السعودية أو حتى في العالم بأكمله.

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ارتفاع قياسي في أعداد المتعافين من كورونا في السعودية اليوم الإثنين

سجلت المملكة العربية السعودية اليوم الإثنين رقماً قياسياً جديداً في أعداد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، وذلك في إشارة واضحة على حجم المجهودات الكبيرة التي يبذلها العاملين في القطاع الطبي في مختلف المستشفيات منذ بداية انتشار الوباء إلى غاية الآن.

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تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الإثنين

شهد اليوم الإثنين اجتماعاً هاماً للغاية ترأسه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك حضور كلاً من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

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كيف تحفز الدولة موظفيها قبل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة .. مجلس الوزراء يوضح

حرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على الكشف عن الطريقة التي سوف تحفز بها الدولة المصرية موظفيها العاملين في الحكومة، وذلك قبل الانتقال إلى مقرات عملهم في العاصمة الإدارية الجديدة في الفترة القادمة.

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لماذا أنفقت الحكومة 157 مليار جنيه في عهد الرئيس السيسي .. مشروعات وإنجازات استثنائية

تعيش الدولة المصرية على وقع تقدم وتطور مستمر في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية منذ أن تولى الحكم إلى غاية الآن، حيث نجح القائد الأمين في تطوير كل قطاعات الوطن بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة وأصبح رمزاً يحتذى به في كافة دول العالم الأخرى.

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تعرف على أبرز اللقاحات الطبية المتوقع مساهمتها في القضاء على كورونا

يتواصل العمل الجاد من جانب العلماء والباحثين على مدار الساعة بصفة يومية في محاولة منهم لاكتشاف إما العلاج أو اللقاح المناسب القادر على القضاء نهائياً على فيروس كورونا المستجد، علماً بأن منظمة الصحة العالمية سبق وأن أكدت في أكثر من مناسبة سابقة عدم قدرة أي مؤسسة طبية حتى هذه اللحظة على التوصل إلى نتيجة نهائية لحل هذه المعضلة.

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عودة ارتفاع أسعار الدولار من جديد في البنوك مع نهاية تعاملات اليوم الإثنين

شهدت نهاية تعاملات اليوم الإثنين في معظم البنوك داخل مصر ارتفاعاً مرة أخرى في أسعار الدولار الأمريكي بعد الانخفاض الطفيف الذي حدث يوم أمس الأحد، وهو الأمر الذي كان متوقعاً بدون أدنى شك في ظل استمرار أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

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