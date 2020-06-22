الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 22 يونيو في مصر .. زيادة جديدة في عدد الوفيات

الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 22 يونيو في مصر .. زيادة جديدة في عدد الوفيات

كشفت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم الإثنين الموافق 22 يونيو 2020 عن آخر تطورات أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد في مصر على مستوى جميع محافظات الجمهورية، حيث تم رصد اليوم المزيد من الحالات الجديدة سواء للمصابين أو حتى الوفيات كما كان الحال في الفترة الماضية.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي الخاص بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان رسمي، أن الوزارة قد رصدت اليوم الإثنين حتى هذه اللحظة 1576 إصابة جديدة داخل الدولة المصرية، وعلى إثر ذلك وصل إجمالي عدد المصابين إلى 56809 حالة.

وأشار أيضاً إلى أن جميع المصابين تم تطبيق عليهم بروتوكول علاج فيروس كورونا بعد التأكد مباشرة من إيجابية التحاليل الخاصة بهم، حيث تم فرض العزل المنزلي على الحالات البسيطة، فيما تم نقل الحالات المتوسطة إلى نزل الشباب، بينما تم نقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات العزل من أجل وضعها على جهاز التنفس الصناعي على الفور في ظل تأخر حالتها الصحية.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في البيان على أن أعلى معدل إصابات بالفيروس المستجد لا يزال متواجداً في العاصمة القاهرة ثم تليها مباشرة محافظة الجيزة، أما أقل معدل إصابات يتواجد في محافظات مرسى مطروح إضافة إلى البحر الأحمر وأيضاً جنوب سيناء.

وأضاف أيضاً أن معدل وفيات وباء كورونا في مصر لا يزال مرتفعاً كما كان الحال في الأسابيع القليلة الماضية، حيث تم تسجيل اليوم الإثنين 85 حالة وفاة جديدة مما يعني وصول إجمالي عدد الوفيات إلى 2278 حالة وفاة إلى غاية الآن.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد في البيان أن النسبة الأكبر من الوفيات ترجع إلى فئات كبار السن إضافة إلى أصحاب الأمراض المزمنة بالدرجة الأولى في ظل ضعف قدرة الجهاز المناعي لديهم بعكس الفئات الأخرى التي لا تعتبر بدورها محصنة بنسبة 100% من الإصابة، وخاصة بعد وفاة العديد من الحالات من فئة الشباب في الأسابيع الماضية داخل مصر.

وشدد أيضاً على أن مجهودات العاملين في القطاع الطبي وبالأخص الأطقم الطبية من الأطباء والممرضين في مستشفيات العزل ينعكس بشكل واضح على نسب التعافي من المرض، حيث شهد اليوم الإثنين خروج 397 حالة جديدة من المستشفيات مما يعني وصول إجمالي عدد المتعافين في الدولة المصرية إلى 15133 حالة من أصل 16613 حالة تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية، مؤكداً أن جميع المتعافين تلقوا أفضل رعاية طبية ممكنة مجاناً بناءً على توجيهات منظمة الصحة العالمية.

وإليكم الآن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في مصر اليوم الإثنين 22 يونيو 2020 على مستوى جميع محافظات الجمهورية: