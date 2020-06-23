مصر تبدأ تصنيع دوائين لكورونا وتستعد لتصديرهما إلى 127 دولة

أعلن مدير عام بشركة ايفا فارما، وكيل شركة جيلياد العالمية في مصر، الدكتور أمجد طلعت، بدء مصر تصنيع عقارين للعلاج من فيروس كورونا المستجد.

وقال وكيل شركة جيلياد العالمية في مصر، إن الشركة بدأت اليوم بتصنيع العقار الياباني “أفيفافير” وأن سعر العقار سيكون 4500 جنيه بدلًا من 4500 دولار عالميًا.

وأضاف: أيَا يتم تصنيع “ريمديسيفير” وسيكون سعره أقل من ألفي جنيه جنيه للحقنة الواحدة،” موضحًا أن دور الشركة يتمثل في توفير أحدث العلاجات لتكون متاحة للمريض المصري.

وأشار طلعت، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج “الحكاية”، المُذاع عبر فضائية “mbc مصر”، مساء الإثنين، إلى أن العقار سيكون متوفرًا بمستشفيات العزل خلال أيام، وسيحصل عليه المريض من الحالات المتوسطة للشديدة ويكون المريض في العناية المركزة وتحت إشراف طبي.

ولفت إلى أن شركته حصلت على الترخيص في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط وبموجبه يمكنها التصدير لـ127 دولة، مبينًا أن الترخيص من هيئة الدواء المصرية سيكون خلال ساعات.