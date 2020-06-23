اخبار مصر.. تفاصيل تصنيع علاج كورونا في مصر | مادة تقضي على فيروس كورونا خلال 30 ثانية | الذهب يرتفع لأعلى مستوى في تاريخه

اخبار مصر.. تفاصيل تصنيع علاج كورونا في مصر | مادة تقضي على فيروس كورونا خلال 30 ثانية | الذهب يرتفع لأعلى مستوى في تاريخه

اخبار مصر، شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث المهمة على محليا ودوليا، وكان أبرزها ما يلي:

طريقة حساب ضريبة الدخل بعد تطبيق النظام الضريبي الجديد

أصدرت وزارة المالية جدولا لمساعدة الخاضعين لضريبة المرتبات على حساب ضريبة الدخل بأنفسهم شهريا وسنويا بعد تطبيق التعديلات الجديدة بقانون الضريبة على الدخل، وتوضيح نسبة الوفر الضريبي مقارنة بالقانون الحالي.

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الجيش السوداني يعلن تصديه لهجوم إثيوبي على الحدود

أعلن الجيش السوداني أنه تصدى لاعتداء، من بعض مكونات القوات الإثيوبية في موقع الأنفال بالضفة الشرقية لنهر عطبرة في منطقة الفشقة، القريبة من الحدود السودانية الإثيوبية.

وأوضح بيان الجيش السوداني، الذي صدر الاثنين، أن وحداته تصدت بقوة للاعتداء الذي وقع داخل الأراضي السودانية، وكبدت المعتدين خسائر كبيرة، وردتهم على أعقابهم.

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بالأسعار.. تفاصيل تصنيع عقارين لعلاج كورونا في مصر

قال الدكتور أمجد طلعت مدير عام بشركة إيفا فارما ووكيل شركة جيلياد العالمية في مصر، إن شركته حصلت على الترخيص في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط وبموجبه يمكنها التصدير لـ 127 دولة، موضحاً أن الترخيص من هيئة الدواء المصرية سيكون خلال ساعات.

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فريق بحثي سعودي يتوصل لمادة تقضي على فيروس كورونا خلال 30 ثانية

قالت صحيفة “أنحاء” السعودية، إن دراسة علمية أجراها فريق من الباحثين بجامعة أم القرى توصلت إلى استخلاص مادة نباتية غير ضارة للقضاء على فيروسات كورونا ومنها كوفيد 19، وذلك باستخدامها لتطهير الأسطح والأجسام الصلبة والأرضيات من الفيروسات والميكروبات الممرضة خلال 30 ثانية.

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الذهب يرتفع لأعلى مستوى في تاريخه .. تعرف علي السبب

واصلت أسعار الذهب صعودها، بشكل كبير عالميا ومحليا وذلك على خلفية استمرار الغموض حول مستقبل إيجاد لقاح لفيروس كورونا المستجد، الأمر الذى يزيد الطلب على الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب.. إذن ما الذى حدث ليجعل الذهب يصعد فى مصر لأعلى نقطة سعرية على مر تاريخه؟.

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ليس كورونا.. الصحة العالمية تكشف “التهديد الأكبر” حاليا

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الاثنين، إن تسييس جائحة كورونا جعلها أسوأ، ولفت إلى ما اعتبره “التهديد الأكبر” الذي يواجهه العالم الآن، وبدرجة أكبر من الوباء نفسه.

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