“إلغاء الحظر وعودة الحياة لطبيعتها وامتحانات الجامعة”.. قرارات منتظرة اليوم

تجتمع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا في مجلس الوزراء، اليوم، بشكل طارئ لحسم القرارات الاحترازية المنتظر تطبيقها أول يوليو المقبل، عقب انتهاء الإجراءات الحالية.

ورجحت مصادر رسمية، أن توافق اللجنة على مجموعة إجراءات تساهم في عودة الحياة وعجلة الاقتصاد لطبيعتها، مع رفع حظر التجوال كاملا بداية من مطلع يوليو المقبل.

وأشارت إلى أن القرارات النهائية ستعلن غدًا الأربعاء بعد اجتماع الحكومة.

وتعقد اللجنة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وتضم في عضويتها عددًا من الوزراء ومستشار رئيس الجمهورية، وتبحث القرارات الجديدة بناء علي الوضع الوبائي على الأرض، وتقرير وزارة الصحة والسكان عن الإصابات اليومية والمتوقعة.

وينتظر إلى تحسم اللجنة مصير حظر التجول وقد تتجه إلى إلغائه بشكل كامل، كما تحسم اللجنة ضوابط عودة الطيران الخارجي والسياحة الخارجية والداخلية، بالإضافة إلي إعلان القواعد النهائية لعودة النشاط الرياضي بشكل كامل والأنشطة بمراكز الشباب.

ومن المقرر أن تعطي اللجنة توصية خاصة بامتحانات السنة النهائية للجامعات حتى يتسنى لوزير التعليم العالي عرضها علي المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماع اليوم.