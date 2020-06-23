قرارات مجلس الوزراء: فتح دور العبادة والمقاهي بقيود وإجراءات احترازية

قرارات مجلس الوزراء، أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري عدة قرارات هامة بشأن عودة الحياة لطبيعتها وفتح دور العبادة والمقاهي مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ونعرض لحضراتكم في هذا المقال كافة قرارات مجلس الوزراء اليوم، نستعرضها فيما يلي:

قرارات مجلس الوزراء

مدبولي: إعادة فتح المساجد والكنائس بهذه الشروط اعتبارا من السبت

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة قررت إعادة فتح المساجد والكنائس ودور العبادة مرة أخرى للصلوات اليومية، مع استمرار تعليق الصلوات الجماعية الأسبوعية، مع كافة الإجراءات الاحترازية، التي تعلنها وزارة الأوقاف والكنيسة المصرية، من بينها غلق دورات المياه.

وأكد في مؤتمر صحفي: خلال الأسبوع المقبل سيتم توافر كافة الأدوية خلال الأيام القليل المقبلة، مطالبا بعد التكالب وتخزين الأدوية.

وعقدت لجنة إدارة ومتابعة أزمة كورونا، اجتماعا لها منذ قليل، لاستعراض الموقف واتخاذ إجراءات جديدة بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد.

الحكومة: قرار بإعادة فتح المطاعم والمقاهي اعتبارا من السبت المقبل بهذا الشرط

قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة قررت إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية اعتبارا من يوم 27 يونيو، السبت المقبل، مع السماح فقط بتواجد 25% فقط من طاقتها الاستيعابية، مع استمرار منع الشيشة.

كما قررت الحكومة غلق جميع المحال الساعة التاسعة مساءا مع غلق المطاعم والمقاهي الساعة العاشرة مساء.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تكالب المواطنين على شراء الأدوية تسبب في وجود نقص شديد لها، خاصة التي تدخل ضمن بروتوكول العلاج.

وأكد في مؤتمر صحفي: خلال الأسبوع المقبل سيتم توافر كافة الأدوية خلال الأيام القليل المقبلة، مطالبا بعد التكالب وتخزين الأدوية.

وعقدت لجنة إدارة ومتابعة أزمة كورونا، اجتماعا لها منذ قليل، لاستعراض الموقف واتخاذ إجراءات جديدة بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد.

مدبولي: رصدنا تغيب بعض الأطقم الطبية.. وهذا تكليفنا للمحافظين بشأنهم

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر لديها إرث ساهم في تدهور هذا القطاع الصحي بالمحافظات، ورغم ذلك “أعتقد أننا نجحنا بنسبة معقولة أسوة بدول المنظومة الصحية بها أعلى كثير وذلك في مواجهة فيروس كورونا المستجد”.

وتابع خلال مؤتمر صحفي منذ قليل: حدث تغيب عدد من الأطباء، وهو ما لاحظناه ورصدناه في بعض الأماكن وعدم انتظام الأطقم الطبية في أداء عملها، ووجهنا المحافظين باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.​

بها 50 % من الإصابات.. مدبولي: نواجه تحديات كورونا في 3 محافظات

قال الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة وأجهزتها تواجه تحديات كبيرة في إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

وأضاف في مؤتمر صحفي منذ قليل: “نسبة المصابين في هذه المحافظات تتجاوز 50% والوفيات تتجاوز 60% من الأرقام الإجمالية”.

وتابع: “المنوفية والشرقية والفيوم والإسكندرية تسجل أعداد كبيرة أيضا”.

رئيس الوزراء: رصدنا نقص الأدوية.. وأطالب المواطنين بعدم تخزينها

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تكالب المواطنين على شراء الأدوية تسبب في وجود نقص شديد لها، خاصة التي تدخل ضمن بروتوكول العلاج.

وأكد في مؤتمر صحفي: خلال الأسبوع المقبل سيتم توافر كافة الأدوية خلال الأيام القليل المقبلة، مطالبا بعد التكالب وتخزين الأدوية.

وعقدت لجنة إدارة ومتابعة أزمة كورونا، اجتماعا لها منذ قليل، لاستعراض الموقف واتخاذ إجراءات جديدة بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد.

مدبولي: استمرار غلق الشواطئ والحدائق.. والمواصلات تعمل حتى منتصف الليل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة قررت استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة: “استمرار وسائل النقل في العمل حتى منتصف الليل، واستئنافها في الرابعة صباحا مرة أخرى”.

وأكد في مؤتمر صحفي: خلال الأسبوع المقبل سيتم توافر كافة الأدوية خلال الأيام القليل المقبلة، مطالبا بعد التكالب وتخزين الأدوية.

وعقدت لجنة إدارة ومتابعة أزمة كورونا، اجتماعا لها منذ قليل، لاستعراض الموقف واتخاذ إجراءات جديدة بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد.

مدبولي: أعداد الإصابة بفيروس كورونا ستزيد في الفترة المقبلة

قال الدكتور مصطفي مدبولي، إن كل المواطنين متابعين ما يجري على الأرض، في ظل التعامل مع جائحة لن تواجهها البشرية منذ أكثر من 100 عام، وهو ظرف شديد القسوة على العالم كله، موضحاً أن كل دولة تجتهد بحسب إمكانياتها.

وتابع رئيس الوزراء، كنا واعين لامكانياتنا وقدراتنا وما زال لدينا تحديات في القطاع الصحي والطبي، موضحاً أن هناك العديد من المبادرات الصحية التى تم تطبيقها، وبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيراً إلى أنه منذ بدء الأزمة كان كل هم الحكومة عدم خروج الوضع عن السيطرة.

وأكمل رئيس الوزراء، هناك نجاح في التعامل مع الأزمة، ولم نمر بفترة عصيبة مثل دول كثيرة، ونعي أن تكون هناك فترة كبيرة يتزايد فيها الإصابة بالمرض وستزيد الأعداد ولن نستطيع فعل أي شيء وقتها، ولكن نعمل على منع تفشي المرض لكي يكون هناك انحسار في زيادة الإعداد من المصابين.

الحكومة تعلن إلغاء حظر التجوال من السبت مع فرض إجراءات إحترازية

قالت مصادر حكومية أنه بموجب القرارات التي أعلن الدكتور مصطفى مدبولى عنها فإنه يعنى بذلك رفع الحظر نهائيا ، وبحسب المصادر أن القرارات قيد التقييم وفى حالة تقييم مستمر.

الحكومة تعلن استمرار عمل وسائل النقل الجماعى حتى منتصف الليل

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن وسائل النقل الجماعى ستستمر حتى منتصف الليل ومعاودة استئناف فتح وسائل النقل الجماعى الرابعة صباحا.