“الوزراء” يوجه بإجراءات لازمة تجاه الأطقم الطبية غير المنتظمة

قال رئيس اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن مصر لديها إرث ساهم في تدهور القطاع الصحي بالمحافظات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم: “رغم ذلك أعتقد أننا نجحنا بنسبة معقولة أسوة بدول المنظومة الصحية بها أعلى كثير وذلك في مواجهة فيروس كورونا المستجد”.

وتابع: حدث تغيب عدد من الأطباء، وهو ما لاحظناه ورصدناه في بعض الأماكن وعدم انتظام الأطقم الطبية في أداء عملها، ووجهنا المحافظين باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك”.