السبت المقبل| الحكومة تعيد فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية بـ”ضوابط”

بعد طول انتظار، قررت الحكومة اليوم الثلاثاء، إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية اعتبارًا من 27 يونيو، السبت المقبل.

واشترطت الحكومة لتنفيذ ذلك السماح بتواجد 25% فقط من طاقتها الاستيعابية، ومع استمرار منع الشيشة.

كما قررت الحكومة غلق جميع المحال الساعة التاسعة مساءً مع غلق المطاعم والمقاهي الساعة العاشرة مساءً.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، لرئيس اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم.

من ناحية أخرى، قال “مدبولي” إن تكالب المواطنين على شراء الأدوية تسبب في وجود نقص شديد لها، خاصة التي تدخل ضمن بروتوكول العلاج.

وطمأن قائلا: خلال الأسبوع المقبل سيتم توافر كل الأدوية، مطالبًا بعد التكالب وتخزين الأدوية.