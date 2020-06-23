الحكومة تقرر إعادة فتح المساجد والكنائس.. وتستثني هذا الأمر

قررت الحكومة، اليوم الثلاثاء، فتح دور العبادة لأداء الشعائر اليومية السبت المقبل، مع استمرار تعليق الصلوات الرئيسية الأسبوعية مثل صلوات الجمعة وقداسات الأحد والجمعة.

كما قررت استمرار غلق الأماكن التي تشهد تكدسات للمواطنين وهي الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، مع فتحها في مرحلة لاحقة تزامنًا مع موسم الصيف.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، لرئيس اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم.

وقال، إن وسائل النقل الجماعي تستمر في العمل حتى منتصف الليل وفتحها في الرابعة صباحًا.