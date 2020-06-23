أهم الأخبار: تراجع الدولار في السوق السوداء | مفاجأة سارة لمرضى كورونا في مصر | الكشف عن أكثر 7 محافظات مصابة بكورونا | فتح المطاعم والمقاهي بهذه الشروط | السعودية تحسم أمر استقبال حجاج من دول أخرى

أهم الأخبار: تراجع الدولار في السوق السوداء | مفاجأة سارة لمرضى كورونا في مصر | الكشف عن أكثر 7 محافظات مصابة بكورونا | فتح المطاعم والمقاهي بهذه الشروط | السعودية تحسم أمر استقبال حجاج من دول أخرى

شهدت الساعات الماضية الكثير من الأخبار والقرارات الهامة حيث عقد رئيس مجلس الوزراء المصري مؤتمراً صحفياً للكشف عن قرارات الحكومة فيما يخص الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في مصر، وفيما يلي نعرض لكم أهم ما جاء من أخبار وقرارات اليوم في مصر:

تراجع سعر الدولار واليورو اليوم في السوق السوداء

مفاجأة سارة.. مصر تبدأ تصنيع أسرع دواء لعلاج “كورونا”

في مفاجأة سارة لمرضى “كوفيد _ 19″، أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية في مصر “راميدا”، اليوم، بدء تصنيع دواء “أنفيزيرام” لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد.

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السعودية تحسم موقفها بشأن استثناءات الحج من خارج المملكة

شدد محمد صالح بن طاهر بنتن، وزير الحج والعمرة السعودي، على أنه لن تكون هناك استثنائات لقدوم حجيج من أي دولة في العالم هذا الموسم.

وقال ردًا على سؤال عن عمل استثناء لقدوم حجيج من بعض الدول من خارج المملكة :”نحن نعرف مخاطر فيروس كورونا، ونعرف أن دول العالم مغلقة، وكما حددت وزارة الصحة، لا يوجد استثناءات لأي دولة لأداء فريضة الحج من خارج السعودية”.

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أهم قرارات مجلس الوزراء اليوم

قرارات مجلس الوزراء، أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري عدة قرارات هامة بشأن عودة الحياة لطبيعتها وفتح دور العبادة والمقاهي مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ونعرض لحضراتكم في هذا المقال كافة قرارات مجلس الوزراء اليوم، نستعرضها فيما يلي:

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شروط وإجراءات تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة

يسعى بعض أولياء الأمور هذه الأيام في إجراءات تحويلات أبناءهم بين المدارس المختلفة، لكنها تتم عبر ضوابط محددة.

حيث تختلف قواعد التحويل من المدارس الخاصة إلى الرسمية، ومن المدارس الرسمية للغات العادي والمميز إلى المدارس الأخرى والعكس، وأيضًا التحويل بين المدارس الرسمية والمدارس الخاصة (عربي)، إلى المدارس الخاصة لغات أو الدولية والعكس.

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“مدبولي” يكشف عن 7 محافظات الأكثر إصابة بكورونا

قال رئيس للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن نسبة المصابين بفيروس كورونا في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، تتعدى 50% والوفيات تتجاوز 60% من الأرقام الإجمالية.

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“الوزراء” يوجه بإجراءات لازمة تجاه الأطقم الطبية غير المنتظمة

قال رئيس اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن مصر لديها إرث ساهم في تدهور القطاع الصحي بالمحافظات.

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السبت المقبل| الحكومة تعيد فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية بـ”ضوابط”

بعد طول انتظار، قررت الحكومة اليوم الثلاثاء، إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية اعتبارًا من 27 يونيو، السبت المقبل ولكن بضوابط وشروط.

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الحكومة تقرر إعادة فتح المساجد والكنائس.. وتستثني هذا الأمر

قررت الحكومة، اليوم الثلاثاء، فتح دور العبادة لأداء الشعائر اليومية السبت المقبل، مع استمرار تعليق الصلوات الرئيسية الأسبوعية مثل صلوات الجمعة وقداسات الأحد والجمعة.

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