مدبولي: حاولنا عدم الخروج عن السيطرة في أزمة كورونا

مدبولي: حاولنا عدم الخروج عن السيطرة في أزمة كورونا

قال الدكتور مصطفي مدبولي، إنه منذ بدء أزمة كورونا، كان كل هم الحكومة عدم خروج الوضع عن السيطرة.

وأضاف: كل المواطنين متابعين ما يجري على الأرض، في ظل التعامل مع جائحة لم تواجهها البشرية منذ أكثر من 100 عام، وهو ظرف شديد القسوة على العالم كله، لكن الدولة تجتهد بحسب إمكانياتها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، لرئيس اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم.

وتابع رئيس الوزراء: هناك نجاح في التعامل مع الأزمة، ولم نمر بفترة عصيبة مثل دول كثيرة، ونعي أن تكون هناك فترة كبيرة يتزايد فيها الإصابة بالمرض وستزيد الأعداد ولن نستطيع فعل أي شيء وقتها، ولكن نعمل على منع تفشي المرض لكي يكون هناك انحسار في زيادة الإعداد من المصابين.

واستعرضت “اللجنة”، تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، وموقف التعامل معه، وبحث الآليات والإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة الفيروس، والإجراءات التي قد تكون ضرورية لمواجهة انتشار الفيروس.

كما ناقشت آليات التعايش مع الفيروس في مصر، حيث لم تتحدد حتى الآن موعدًا لانتهاء الجائحة، مما يجعل التعايش معه أمرًا لازمًا.