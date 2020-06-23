وعودتها خلال 10 ساعات.. قطع المياه في قريتين بدمياط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه من المقرر قطع المياه عن قريتي البستان والعدلية، في دمياط، وكذا حدوث ضعف في المياه بقريتي عزب النهضة والبصارطة، لأعمال الصيانة خلال عشر ساعات.

وتعرض خط مياه طريق “دمياط- فارسكور” الرئيسي، لعطل بسبب كسر بالقرب من الكوبري الدولي بالبستان، اليوم الثلاثاء، وأخطرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي للعمل على إصلاحه.

وأعلنت الشركة، في بيان لها، البدء في إجراءات الصيانة وغلق محبسين على الخط أحدهما بمحطة مياه البستان، والآخر على ترعة السلام.