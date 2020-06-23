أحد المطاعم في ظل كورونا

إذا كنت عاملاً أو زائرًا.. إجراءات احترازية يجب اتباعها في المقاهي والمطاعم

إذا كنت عاملاً أو زائرًا.. إجراءات احترازية يجب اتباعها في المقاهي والمطاعم

بعد إعلان الحكومة، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح المطاعم والمقاهي اعتبارًا من السبت المقبل، الموافق 27 يونيو الجاري، مع السماح بتواجد 25% فقط من طاقتها الاستيعابية، واستمرار حظر الشيشة.

نرصد لكم في التقرير، وفقًا لموقع “aftermath”، الإجراءات اللازمة عند الذهاب للمطاعم أو المقاهي:

فيما يخص الزائرين:

– الحرص على ارتداء الكمامة والجوانتي قبل التوجه إلى الوجهة.

– تجنب لمس العينين أو الفم أو الأنف أثناء التواجد داخل المطعم.

– عدم تبادل الأدوات الشخصية كالملاعق والسكاكين والأكواب.

– غسل اليدين بانتظام أثناء الدخول والخروج من المطعم.

تجنب لمس الأسطح ومقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة.

– الحرص على تنفيذ التباعد الاجتماعي مسافة لا تقل عن متر بين الأشخاص الآخرين.

العاملون في المكان:

– يجب فتح النوافذ للسماح بمرور الهواء الخارجي للداخل.

– الحرص على تطهير الأسطح التي يتم ملامستها من قبل الأشخاص والمطعم بأكمله باستمرار وبصفة دورية، حرصا على سلامة المترددين عليه.

– من الضروري ارتداء العاملين في المكان الكمامة والجوانتي أثناء التعامل وتقديم الأطعمة للزائرين.

– تنظيف وتطهير الملاعق والسكاكين والأكواب قبل تقديمها للأشخاص.

– يجب على صاحب العمل، إعطاء إجازة للعامل الذي تظهر عليه أي أعراض، تفاديا لمنع انتشار العدوى، وإذا زادت الأعراض يجب التوجه للمستشفى فورا.

– التنبيه على العاملين بتجنب المصافحة، والاكتفاء بإلقاء التحية الشفوية.