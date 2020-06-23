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إذا كنت عاملاً أو زائرًا.. إجراءات احترازية يجب اتباعها في المقاهي والمطاعم

كتبه عبد الرحيم محمد 0
أحد المطاعم في ظل كورونا

بعد إعلان الحكومة، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح المطاعم والمقاهي اعتبارًا من السبت المقبل، الموافق 27 يونيو الجاري، مع السماح بتواجد 25% فقط من طاقتها الاستيعابية، واستمرار حظر الشيشة.

نرصد لكم في التقرير، وفقًا لموقع “aftermath”، الإجراءات اللازمة عند الذهاب للمطاعم أو المقاهي:

فيما يخص الزائرين:

– الحرص على ارتداء الكمامة والجوانتي قبل التوجه إلى الوجهة.

– تجنب لمس العينين أو الفم أو الأنف أثناء التواجد داخل المطعم.

– عدم تبادل الأدوات الشخصية كالملاعق والسكاكين والأكواب.

– غسل اليدين بانتظام أثناء الدخول والخروج من المطعم.

تجنب لمس الأسطح ومقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة.

– الحرص على تنفيذ التباعد الاجتماعي مسافة لا تقل عن متر بين الأشخاص الآخرين.

العاملون في المكان:

– يجب فتح النوافذ للسماح بمرور الهواء الخارجي للداخل.

– الحرص على تطهير الأسطح التي يتم ملامستها من قبل الأشخاص والمطعم بأكمله باستمرار وبصفة دورية، حرصا على سلامة المترددين عليه.

– من الضروري ارتداء العاملين في المكان الكمامة والجوانتي أثناء التعامل وتقديم الأطعمة للزائرين.

– تنظيف وتطهير الملاعق والسكاكين والأكواب قبل تقديمها للأشخاص.

– يجب على صاحب العمل، إعطاء إجازة للعامل الذي تظهر عليه أي أعراض، تفاديا لمنع انتشار العدوى، وإذا زادت الأعراض يجب التوجه للمستشفى فورا.

– التنبيه على العاملين بتجنب المصافحة، والاكتفاء بإلقاء التحية الشفوية.