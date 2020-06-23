موجز السادسة: تراجع سعر الدولار بالبنوك | موعد امتحانات الجامعات والمعاهد | قطع مياه الشرب عن هذه المناطق | ارتفاع كبير للذهب اليوم

موجز السادسة: تراجع سعر الدولار بالبنوك | موعد امتحانات الجامعات والمعاهد | قطع مياه الشرب عن هذه المناطق | ارتفاع كبير للذهب اليوم

شهدت الساعات الماضية الكثير من الأخبار والقرارات الهامة حيث عقد رئيس مجلس الوزراء المصري مؤتمراً صحفياً للكشف عن قرارات الحكومة فيما يخص الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في مصر، وفيما يلي نعرض لكم أهم ما جاء من أخبار وقرارات اليوم في مصر:

مدبولي: حاولنا عدم الخروج عن السيطرة في أزمة كورونا

قال الدكتور مصطفي مدبولي، إنه منذ بدء أزمة كورونا، كان كل هم الحكومة عدم خروج الوضع عن السيطرة.

وأضاف: كل المواطنين متابعين ما يجري على الأرض، في ظل التعامل مع جائحة لم تواجهها البشرية منذ أكثر من 100 عام، وهو ظرف شديد القسوة على العالم كله، لكن الدولة تجتهد بحسب إمكانياتها.

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انخفاض أسعار الدولار في البنوك مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

قرارات مجلس الوزراء، أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري عدة قرارات هامة بشأن عودة الحياة لطبيعتها وفتح دور العبادة والمقاهي مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ونعرض لحضراتكم في هذا المقال كافة قرارات مجلس الوزراء اليوم، نستعرضها فيما يلي:

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رسميًا.. امتحانات الجامعات والمعاهد بداية يوليو المقبل

تبدأ أعمال امتحانات السنوات النهائية لجميع الجامعات والمعاهد، الأول من يوليو المقبل.

وقرر المجلس الأعلى للجامعات، في اجتماعه منذ قليل، برئاسة الدكتورخالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن يترك لمجالس الجامعات اعتماد مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسى الثاني بالكليات المختلفة بالجامعة، وفقا لظروف كل جامعة على حدة.

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متى يتوجه مرضى “كورونا” من العلاج في المنزل إلى المستشفى؟

تعتمد وزارة الصحة “بروتوكول” لعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا الخفيفة والمتوسطة من خلال المنزل، تحت إشراف طبي، كي يقتصر استقبال المستشفيات على الحالات الحرجة من مصابي كورونا.

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“التعليم العالي” تسعى لتأجيل ميعاد الالتحاق بالتجنيد

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، إنه تم التواصل مع الجهات المعنية لتأجيل ميعاد الالتحاق بالتجنيد لهذا العام لحين الانتهاء من الامتحانات وظهور النتائج، وستتولى إدارة التجنيد مشكورة من جانبها اتخاذ القرارات اللازمة لذلك.

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قطع مياه الشرب عن هذه المناطق لمدة 10 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه من المقرر قطع المياه عن قريتي البستان والعدلية، في دمياط، وكذا حدوث ضعف في المياه بقريتي عزب النهضة والبصارطة، لأعمال الصيانة خلال عشر ساعات.

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ارتفاع قياسي جديد في سوق الذهب المصري اليوم الثلاثاء

تواصل أسعار الذهب في مصر ارتفاعها القياسي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليصعد سعر الجرام بنحو ثلاثة جنيهات.

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إجراءات احترازية يجب اتباعها في المقاهي والمطاعم

بعد إعلان الحكومة، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح المطاعم والمقاهي اعتبارًا من السبت المقبل، الموافق 27 يونيو الجاري، مع السماح بتواجد 25% فقط من طاقتها الاستيعابية، واستمرار حظر الشيشة.

نرصد لكم في التقرير، وفقًا لموقع “aftermath”، الإجراءات اللازمة عند الذهاب للمطاعم أو المقاهي:

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المكسيك تسجل إصابة 3 توائم حديثي الولادة بفيروس كورونا المستجد !

شهدت نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء مفاجأة مدوية من العيار الثقيل تمثلت في انخفاض أسعار الدولار الأمريكي مقابل عملة الجنيه المصري في كافة البنوك داخل مصر، وذلك بعكس توقعات خبراء الاقتصاد الذين أكدوا في أكثر من مناسبة سابقة أن الأسعار سوف تستمر في ارتفاع مستمر إلى غاية نهاية العام الحالي 2020.

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