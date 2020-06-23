مواعيد عمل مترو الأنفاق الجديدة بعد قرار رفع حظر التجوال من طرف الحكومة

يبدو أن الحياة في مصر قد بدأت تعود مرة أخرى إلى طبيعتها بشكل تدريجي في إطار خطة الدولة المصرية للتعايش مع أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد مثلما هو حال جميع دول العالم الأخرى، وذلك بناءً على التوجيهات الصادرة من جانب منظمة الصحة العالمية لحين اكتشاف العلاج أو اللقاح المناسب القادر على إنهاء ذلك الكابوس.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أعلن في الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء عن رفع حظر التجوال على المواطنين بصورة نهائية، على أن يتم تطبيق ذلك القرار انطلاقاً من يوم السبت القادم الموافق 27 يونيو 2020.

ولا يزال الكثير من المواطنين في حالة اختلاف كبير حول ذلك القرار، حيث يرى البعض أن القرار المناسب في ظل ضرورة عودة الحياة إلى طبيعتها بعد الخسائر الهائلة التي تعرض لها الجميع في الدولة على مدار الأشهر الماضية، فيما يرى البعض الآخر أن القرار يعتبر بمثابة المجازفة في ظل تسجيل أعداد كبيرة من المصابين الجدد بالفيروس المستجد بصفة مستمرة حتى الآن.

وبعيداً عن آراء الشارع المصري حول قرارات مجلس الوزراء، حرص أحمد عبد الهادي بكير المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق على الكشف عن مواعيد عمل مترو الأنفاق الجديدة بداية من يوم السبت القادم تزامناً مع قرار رفع حظر التجوال.

وأكد أحمد عبد الهادي بكير بشكل رسمي أن مترو الأنفاق سوف يعود للعمل مرة أخرى بصورة طبيعية للغاية انطلاقاً من يوم السبت القادم على الخطوط الثلاثة، على أن يبدأ أول قطار في التحرك بداية من الساعة الخامسة والربع صباحاً، على أن تتوقف جميع القطارات عن العمل في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل.

ويعتبر مترو الأنفاق إحدى أهم وسائل المواصلات الجماعية التي يعتمد الكثير من أفراد الشارع المصري، نظراً إلى سرعة إيصال المواطن إلى المكان الذي يرغب فيه بدون أي عقبات على الإطلاق، إضافة إلى عدم غلاء أسعار التذاكر بعكس وسائل المواصلات الأخرى التي تكلف الكثير من الأموال إضافة إلى معاناة الناس بشكل دائم من الزحام الشديد.