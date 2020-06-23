وزيرة الصحة تستعرض موقف مستشفيات العزل من مصابي كورونا ونسب الإشغال بها

حرصت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان اليوم الثلاثاء على استعراض موقف مستشفيات العزل من مصابي فيروس كورونا المستجد على مدار الأشهر الماضية إلى غاية الآن من خلال توضيح نسب الإشغال بها، وذلك على هامش اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة الفيروس المستجد الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وشهد ذلك الاجتماع حضور جميع وزراء الحكومة المصرية عبر تقنية الفيديو، وفي مقدمتهم كلاً من وزير الدفاع والإنتاج الحربي إضافة إلى وزير الأوقاف وأيضاً وزير الطيران المدني وبقية الوزراء.

وأكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان في ذلك الاجتماع أن نسبة الإشغال في مستشفيات العزل قد وصلت إلى 59% حتى هذه اللحظة، أما معدل استخدام الرعاية المركزة فقد وصلت نسبته إلى 71%، فيما وصلت نسبة معدل استخدام أجهزة التنفس الصناعي إلى 23%.

وأشارت أيضاً إلى أن نسبة 79% من مصابي كورونا الذين تم حجزهم في مستشفيات العزل على مستوى محافظتي القاهرة والجيزة لا تتخطى أعمارهم 60 عاماً، أما النسبة المتبقية البالغة 21% فهي تعود للمصابين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً.

وشددت الدكتورة هالة زايد في الاجتماع على أن وزارة الصحة والسكان كانت حريصة أيضاً على تحديد نسبة أصحاب الأمراض المزمنة من المصابين الذين تم حجزهم في مستشفيات العزل، حيث تمثلت النسب على النحو التالي:

المصابين بمرض السكري وصلت نسبتهم إلى 10.5%.

المصابين بأمراض القلب وصلت نسبتهم إلى 5.9%.

المصابين بالأمراض الصدرية وصلت نسبتهم إلى 5.9%.

المصابين بأمراض المناعة وصلت نسبتهم إلى 1.2%.

المصابين بأمراض الكلى وصلت نسبتهم إلى 1.3%.

المصابين بأمراض الكبد وصلت نسبتهم إلى 0.6%.

وأضافت أيضاً أن نسبة 85.70% من وفيات وباء كورونا في مصر كانوا من أصحاب الأمراض المزمنة، أما النسبة المتبقية من الوفيات البالغة 14.30% فلم تكن تعاني من أي أمراض مزمنة على الإطلاق.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد في الاجتماع أن وزارة الصحة والسكان قامت بصرف حقائب المستلزمات الطبية لحالات العزل المنزلي سواء بالنسبة إلى مصابي كورونا أو حتى المخالطين على النحو التالي: