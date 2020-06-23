الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 23 يونيو في مصر .. إجمالي المصابين يتخطى 58 ألف

أصدرت وزارة الصحة والسكان بياناً رسمياً اليوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2020 كشفت فيه عن آخر تطورات أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد في مصر، حيث لا يزال يتم رصد المزيد من الحالات الجديدة سواء بالنسبة إلى المصابين أو المتعافين أو حتى الوفيات.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان والمستشار الإعلامي الخاص بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، أن لجنة الترصد التابعة للوزارة لا تزال في حالة تتبع لكافة المخالطين للحالات القديمة التي تم الكشف عن إصابتها في فترات سابقة.

وأكد أيضاً أن تتبع المخالطين يساهم بدرجة كبيرة في السيطرة على معدلات انتشار الوباء، كما يكشف بدوره عن الحالات الإيجابية الجديدة التي يتم الإعلان عنها رسمياً بصفة يومية من جانب وزارة الصحة والسكان.

وأشار الدكتور خالد مجاهد في البيان إلى أن جميع العاملين في القطاع الطبي داخل مصر يبذلون أقصى مجهود لديهم من أجل محاولة علاج أكبر عدد من المصابين سواء المتواجدين في مستشفيات العزل من أصحاب الحالات الحرجة أو حتى المتواجدين في نزل الشباب من الحالات المتوسطة، إضافة إلى المتواجدين في العزل المنزلي من الحالات البسيطة.

وأضاف أيضاً أن جميع مصابي الفيروس المستجد في مصر يتم التعامل معهم بدون أي تفرقة على الإطلاق، وذلك بغض النظر عن حالتهم الصحية بحيث يخضع الكل إلى الرعاية الطبية اللازمة تحت إشراف الأطقم الطبية بشكل مجاني دون تحمل أي أعباء مالية تماماً بناءً على التوجيهات الصادرة من جانب منظمة الصحة العالمية.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في البيان على أن المواطنين يقع عليهم دوراً بارزاً من أجل تقليل أعداد المصابين الجدد على مستوى الجمهورية، حيث يتوجب على الجميع الالتزام الكامل بكل الإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية في أكثر من مناسبة سابقة.

وأوضح أيضاً أن هذه الإجراءات يتمثل أبرزها في ارتداء الكمامات الطبية أو القطنية الآمنة في الأماكن العامة والمزدحمة على حد سواء، إضافة إلى غسل اليدين بالماء والصابون بصفة مستمرة، وأيضاً التباعد الاجتماعي قدر الإمكان مع تقليل الزيارات العائلية حتى إشعار آخر.

وأكد الدكتور خالد مجاهد في البيان أن اليوم الثلاثاء قد شهد خروج 402 حالة جديدة من مستشفيات العزل بعد التعافي بشكل كامل من المرض، وعلى إثر ذلك وصل إجمالي عدد المتعافين من الوباء إلى 15535 حالة حتى الآن من أصل 17022 حالة تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية، فيما تم رصد 1332 إصابة جديدة مما يعني وصول إجمالي عدد المصابين إلى 58141 حالة، بينما تم تسجيل 87 حالة وفاة جديدة مما يعني وصول إجمالي عدد الوفيات إلى 2365 حالة وفاة.

وإليكم الآن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في مصر اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2020: