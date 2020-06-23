موجز التاسعة: طريقة الاستعلام عن العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات | الذهب يستمر في الصعود | احصائيات فيروس كورونا في السعودية | مواعيد عمل مترو الأنفاق الجديدة | أول رد أثيوبي على الهجوم السيبراني عليها

موجز التاسعة: طريقة الاستعلام عن العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات | الذهب يستمر في الصعود | احصائيات فيروس كورونا في السعودية | مواعيد عمل مترو الأنفاق الجديدة | أول رد أثيوبي على الهجوم السيبراني عليها

نقدم لكم الآن موجز بأهم وآخر الأخبار في مصر والعالم التي حدث خلال الساعات الماضية:

طريقة الاستعلام عن العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

يترقب كل مواطن مصري من أصحاب المعاشات يوم غداً الأربعاء الموافق 24 يونيو 2020 بفارغ الصبر، من أجل التعرف على موقفه من العلاوات الخمس المقرر صرفها لأصحاب المعاشات في شهر يوليو المقبل من العام الجاري أيضاً.

للتفاصيل.. اضغط هنا

السعودية تسجل رقماً قياسياً في أعداد المتعافين من كورونا لليوم الثاني توالياً

باتت المملكة العربية السعودية تسير على الطريق الصحيح بدون أدنى شك في ظل نسب التعافي المرتفعة التي سجلتها اليوم الثلاثاء أي لليوم الثاني على التوالي، مما يؤكد بدوره على أنها مشارف على الانتصار على أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد التي اجتاحت العالم بأكمله منذ بداية العام الحالي 2020 إلى غاية الآن.

للتفاصيل.. اضغط هنا

مواعيد عمل مترو الأنفاق الجديدة بعد قرار رفع حظر التجوال من طرف الحكومة

وأضاف: كل المواطنين متابعين ما يجري على الأرض، في ظل التعامل مع جائحة لم تواجهها البشرية منذ أكثر من 100 عام، وهو ظرف شديد القسوة على العالم كله، لكن الدولة تجتهد بحسب إمكانياتها.

للتفاصيل.. اضغط هنا

مدبولي: حاولنا عدم الخروج عن السيطرة في أزمة كورونا

يبدو أن الحياة في مصر قد بدأت تعود مرة أخرى إلى طبيعتها بشكل تدريجي في إطار خطة الدولة المصرية للتعايش مع أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد مثلما هو حال جميع دول العالم الأخرى، وذلك بناءً على التوجيهات الصادرة من جانب منظمة الصحة العالمية لحين اكتشاف العلاج أو اللقاح المناسب القادر على إنهاء ذلك الكابوس.

للتفاصيل.. اضغط هنا

وزير الشباب والرياضة يستبعد فكرة إلغاء أي نشاط رياضي بعد قرارات مجلس الوزراء اليوم

حسم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كل الجدل القائم في الآونة الأخيرة سواء في وسائل الإعلام المصرية أو حتى عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بخصوص إمكانية إلغاء أي نشاط رياضي في الموسم الحالي بسبب استمرار أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

وزيرة الصحة تستعرض موقف مستشفيات العزل من مصابي كورونا ونسب الإشغال بها

حرصت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان اليوم الثلاثاء على استعراض موقف مستشفيات العزل من مصابي فيروس كورونا المستجد على مدار الأشهر الماضية إلى غاية الآن من خلال توضيح نسب الإشغال بها، وذلك على هامش اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة الفيروس المستجد الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

للتفاصيل.. اضغط هنا

أول رد فعل من وكالة الأمن الإثيوبية بعد إحباط هجمات الهاكرز المصريين

قامت وكالة أمن شبكة المعلومات الإثيوبية بالتعليق على الهجمات التي تعرضت لها عدة مواقع إلكترونية حكومية في دولة إثيوبيا في الأيام الماضية، وذلك على يد مجموعة من الهاكرز المصريين أو القراصنة بمعنى آخر الذين يطلقون على أنفسهم تحديداً لقب “مجموعة حورس للقرصنة”.

للتفاصيل.. اضغط هنا

أسعار الذهب تواصل تحطيم الأرقام القياسية بعد ارتفاعها مرة أخرى اليوم الثلاثاء

واصلت أسعار الذهب في مصر تحطيم المزيد من الأرقام القياسية مثلما كان الحال تماماً في الأيام القليلة الماضية، بعد الارتفاع الجديد اليوم في سعر جرام الذهب مقارنة مع ما شهدته الأسعار في نهاية تعاملات يوم أمس الإثنين.

للتفاصيل.. اضغط هنا