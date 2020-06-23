موجز منتصف الليل: بيان عاجل للجامعة العربية حول سد النهضة | احصائيات كورونا في مصر | جميع قرارات مجلس الوزراء اليوم | تسجيل 3 حالات كورونا غريبة تحير العلماء

موجز منتصف الليل: بيان عاجل للجامعة العربية حول سد النهضة | احصائيات كورونا في مصر | جميع قرارات مجلس الوزراء اليوم | تسجيل 3 حالات كورونا غريبة تحير العلماء

نقدم لكم الآن موجز بأهم الأخبار على مدار اليوم في مصر والعالم:

الجامعة العربية تعلن 9 قرارات مساندة لمصر والسودان بشأن سد النهضة

حسمت الجامعة العربية اليوم الثلاثاء على هامش دورتها غير العادية موقفها من مساندة كلاً من مصر والسودان، وذلك بخصوص أزمة سد النهضة التي تشهد استمرار تعنت الجانب الإثيوبي من خلال رفضه التوصل إلى اتفاق نهائي مع الأطراف المعنية لرغبته في عدم تقييد حريته بشأن كيفية استخدام حقوقه المائية في نهر النيل.

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مجلس الوزراء يحسم الجدل ويؤكد استحالة إلغاء الدوري المصري بسبب كورونا

حسم مجلس الوزراء المصري خلال الساعات القليلة الماضية كل الجدل القائم في الآونة الأخيرة، وذلك بخصوص إمكانية إلغاء مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي بسبب تخوف بعض مسؤولي الأندية من استمرار أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

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فيديو .. التعليم العالي تكشف عن الإجراءات الوقائية في امتحانات الفرق النهائية

كشفت وزارة التعليم العالي بصفة رسمية اليوم الثلاثاء عن جميع الإجراءات الوقائية التي سوف يتم تطبيقها على الطلاب والمشرفين عليهم في لجان امتحانات الفرق النهائية للجامعات خلال الفصل الدراسي الحالي 2019 / 2020، كما كشفت أيضاً عن الإجراءات التي سوف يتم تطبيقها على امتحانات الفصل الدراسي الجديد 2020 / 2021 لكافة الفرق.

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الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 23 يونيو في مصر .. إجمالي المصابين يتخطى 58 ألف

أصدرت وزارة الصحة والسكان بياناً رسمياً اليوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2020 كشفت فيه عن آخر تطورات أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد في مصر، حيث لا يزال يتم رصد المزيد من الحالات الجديدة سواء بالنسبة إلى المصابين أو المتعافين أو حتى الوفيات.

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المكسيك تسجل 3 حالات إصابة بكورونا غريبة وتحدث لأول مرة

شهدت دولة المكسيك وتحديداً ولاية سان لويس حالة جديدة لم يسبق لها مثيل على الإطلاق، بعدما أعلنت السلطات الصحية هناك التابعة لوزارة الصحة المكسيكية عن اكتشافها إصابة 3 توائم حديثي الولادة بفيروس كورونا المستجد، وهو الأمر الذي لم يحدث في أي مكان آخر حول العالم على مدار الأشهر الماضية.

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حتى لا تصاب بكورونا.. إجراءات احترازية يجب اتباعها في المقاهي والمطاعم

بعد إعلان الحكومة، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح المطاعم والمقاهي اعتبارًا من السبت المقبل، الموافق 27 يونيو الجاري، مع السماح بتواجد 25% فقط من طاقتها الاستيعابية، واستمرار حظر الشيشة.

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جميع قرارات مجلس الوزراء اليوم للتعايش مع فيروس كورونا

قرارات مجلس الوزراء، أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري عدة قرارات هامة بشأن عودة الحياة لطبيعتها وفتح دور العبادة والمقاهي مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ونعرض لحضراتكم في هذا المقال كافة قرارات مجلس الوزراء اليوم، نستعرضها فيما يلي:

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