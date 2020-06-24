موجز أسعار العملات والذهب في بداية التعاملات واهم وأخر اخبار مصر اليوم

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث المهمة على محليا ودوليا، وكان أبرزها الحكومة تحسم رسميا موقف حظر حركة المواطنين ورد الحكومة على بيان الأطباء، والأوقاف تعلن موعد رفع تعليق صلاة الجمعة و نستعرضها فيما يلي:

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الحكومة ترد على بيان الأطباء: “هذا ما قصده رئيس الوزراء عندما اتهم أطقم طبية بالتقصير”

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار نادر سعد، إن أطباء مصر أبطال ووجه منير للقطاع الصحي ويستحقون بالفعل لقب “جيش مصر الأبيض”، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قصد في كلمته اليوم توجيه اللوم لقلة قليلة من الأطقم الطبية غير الملتزمة.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كل يوم” المذاع على فضائية “On E”، مساء الثلاثاء، أنه من خلال الرصد والمتابعة جرى رصد نسبة يعتد بها من عدم التزام الأطقم الطبية، وعدم تواجدها في أماكن عملها نتج عنه قصور في الخدمات الطبية والتسبب في حالتي وفاة، وأحيلت الوقائع النيابة العامة للتحقيق.

وكانت نقابة الأطباء قد أصدرت بيانًا انتقدت فيه تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بعد اتهامه عدد من الأطباء بالتقصير.

ورفضت نقابة الأطباء تصريحات “مدبولي” بشأن عدم انتظام بعض الأطباء بالمستشفيات ما كان سبباً في زيادة عدد الوفيات.

كان “مدبولي” قال في مؤتمر صحفي اليوم، إنه “حدث تغيب من عدد من الأطباء، وهو ما لاحظناه ورصدناه في بعض الأماكن وعدم انتظام الأطقم الطبية في أداء عملها، ووجهنا المحافظين باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك”.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن الدكتور مصطفى مدبولي لم يعمم، وما حدث من عدم التزام مفهوم في الإطار الطبي والصحي وليس تعميم.

وقبل المداخلة عاتب الإعلامي خالد أبوبكر، رئيس الوزراء، على جزء من كلمته ظهر اليوم بخصوص تسبب عدد من الأطقم الطبية غير الملتزمة بالتسبب في قصور في تقديم الخدمات الطبية والتسبب في حالات وفاة، مشيرًا إلى أن مدبولي لم يقصد بالتأكيد تقصير الأطباء جميعًا.

70 ألف مُصاب نهاية يونيو.. وزير التعليم العالي متوقعًا زيادة أعداد مرضى كورونا

توقع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وصول أعداد مصابي فيروس كورونا المستجد إلى 70 ألف إصابة في 30 يونيو الجاري، مشيرًا إلى أن تحليل البيانات يؤدي إلى الوصول إلى النسبة المتوقعة.

وقال عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كل يوم” المذاع على فضائية “on e”، مساء الثلاثاء، إن توقع أعداد المصابين يعتمد على تحليل الأرقام بناء على النسبة المئوية لتغيير النمو خلال الأسابيع الماضية وقياس منحنى الإصابات.

وأضاف وزير التعليم العالي أنه في 25 مارس الماضي كان عدد المصابين 456 حالة بنسبة نمو مئوي 13%، أما نسبة الزيادة اليوم فهي 3% فقط، موضحًا أن العبرة ليست في ضخامة الرقم ولكن في نسبة النمو.

وذكر عبد الفغار أن علوم البيانات المتغيرة لا تقف عند التحليل في يوم معين ولكن في خلال أسبوعين، وسبق أن توقع من قبل الوصول إلى 60 ألف حالة إصابة يوم 24 يونيو.

وزير الأوقاف يكشف موعد رفع تعليق صلاة الجمعة

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه سيتم تغيير صيغة الأذان فجر السبت المقبل، بالعودة إلى صيغته الطبيعية، عدا ظهر الجمعة حيث تظل الصيغة فيه كما هي ، وتتم صلاتها ظهرًا بالمنازل إلى أن يأذن الله تعالى برفع تعليق إقامتها.

وأِشار في بيان له، الأربعاء، أن عودة صلاة الجمعة، مرهون بمدى التزام المصلين في سائر الصلوات بالضوابط الاحترازية التي حددتها الوزارة.

وأكد وزير الأوقاف، أنه شخصيا وجميع العاملين بالوزارة في خدمة بيوت الله (عز وجل ) وضيوف بيوته، متمنيًا من الجميع الحفاظ على أنفسهم وعلى المجتمع، ومساعدة الوزارة في استكمال مسيرة فتح بيوت الله عز وجل وخدمتها، مرضاة لله رب العالمين، معربا عن سعادته وسعادة جميع العاملين بالوزارة بعودة فتح المساجد.

وأعلنت وزارة الأوقات، رفع تعليق الصلوات المفروضة، عدا صلاة الجمعة، بالمساجد التي تحددها كل مديرية، بدءا من السبت المقبل.

عدد المتعافين من كورونا في العالم يتجاوز 5 ملايين

بلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم 5 ملايين و36 ألفا و723 شخصا، حتى صباح اليوم الأربعاء.

وبحسب بيانات موقع وورلد ميترز، بلغ إجمالي عدد المصابين في العالم 9 ملايين و343 ألفا و297 شخصا.

كما بلغت الوفيات 478 ألفا و920 حالة.

وتأتي الولايات المتحدة في صدارة دول العالم من حيث أعداد الإصابات والوفيات، بمليونين و424 ألفا و168 إصابة، إلى جانب 123 ألفا و473 وفاة.

بينما تأتي البرازيل في المركز الثاني ثم روسيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وبيرو تباعا.

بعد القرارات الجديدة.. الحكومة تحسم رسميا موقف حظر حركة المواطنين

قررت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، إلغاء حظر حركة تجوال المواطنين والحافلات بدءاً من السبت المقبل، على أن يتم الفتح التدريجي لكافة الأنشطة، مع الاستمرار بالإجراءات الاحترازية. وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء عن مجموعة قرارات جديدة بشأن خطة التعايش مع فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية للحد من انتشاره بالتزامن مع عودة الحياة لطبيعتها بشكل تدريجي، على أن تطبق اعتبارا من السبت المقبل 27 يونيو. وجاءت القرارات كالتالي: 1- إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية وصالات الجيم مع السماح بتواجد 25% من طاقتها. 2- فتح دور العبادة لأداء الصلوات مع تعليق صلاة الجمعة وصلاة الأحد في الكنائس. 3- غلق المقاهي والمطاعم 10 مساء. 4- منع تناول شرب الشيشة في المقاهي. 5- غلق المحال التجارية الساعة 9 مساء. 6- استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة. 7- استمرار غلق دور المناسبات في المساجد والكنائس. 8- فتح السينما والمسارح بنسبة 25% من طاقتها. 9- استمرار عمل المواصلات العامة حتى منتصف الليل وإعادة سيرها من 4 صباحاً.

الجامعة العربية تعلن 9 قرارات مساندة لمصر والسودان بشأن سد النهضة

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مجلس الوزراء يحسم الجدل ويؤكد استحالة إلغاء الدوري المصري بسبب كورونا

حسم مجلس الوزراء المصري خلال الساعات القليلة الماضية كل الجدل القائم في الآونة الأخيرة، وذلك بخصوص إمكانية إلغاء مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي بسبب تخوف بعض مسؤولي الأندية من استمرار أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

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