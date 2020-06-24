أحوال الطقس ودرجات الحرارة لأيام الأربعاء والخميس والجمعة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال اليوم الأربعاء، والخميس والجمعة، المقبلين.

وذكرت أن طقس اليوم الأربعاء، سيكون مائلا للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة أن درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري سجلت 35- 22، وعلى السواحل الشمالية 27 – 21، وعلى جنوب سيناء 38- 26، وعلى شمال الصعيد 39- 24، وعلى جنوب الصعيد 43 – 27.

وقالت الهيئة إن الظواهر الجوية المتمثلة في طقس الأربعاء، عبارة عن نشاط للرياح على جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة، وتنشط أيضًا على شمال وجنوب الصعيد.

وتوقعت الهيئة أن يكون طقس غدٍ الخميس، مائلا للحرارة على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال العصيد، معتدلا على السوال الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأن تسجل درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري، 33- 22، والسواحل الشمالية 28 – 21، وجنوب سيناء 35- 26، وشمال الصعيد 35- 26، وجنوب الصعيد 40 – 25.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الظواهر الجوية المتمثلة في طقس الخميس، عبارة عن نشاط للرياح على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة.

كما توقعت الهيئة أن يكون طقس يوم الجمعة المقبل، مائلا للحرارة على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال العصيد، معتدلا على السوال الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأن تسجل درجات الحرارة على القاهرة الوجه البحري، 34- 22، السواحل الشمالية 27 – 21، جنوب سيناء 35- 26، شمال الصعيد 35- 24، جنوب الصعيد 39- 26.