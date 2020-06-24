في 8 مدن جديدة.. موعد وتفاصيل الحجز الإلكتروني لشقق “سكن مصر”

تفتح هيئة المجتمعات العمرانية، باب الحجز الإلكتروني لشقق “سكن مصر” في ثماني مدن جديدة، خلال الفترة من 5 إلى 7 يوليو المقبل.

ويصل الطرح الجديد من شقق سكن مصر، لـ2662 وحدة سكنية بالدورين (الأرضي – الأخير)، بـ8 مدن جديدة (6 أكتوبر الجديدة – العبور – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – بدر – ناصر “غرب أسيوط” – المنيا الجديدة – غرب قنا)، وتصل مساحات الشقق لـ115 مترًا وحتى 118 مترًا، كما تتكون الوحدات من 3 غرف ومطبخ وحمام.

ويتم السماح بالحجز لمن سدد جدية الحجز فقط البالغة 50 ألف جنيه خلال الفترة من 10 مايو وحتى 18 يونيو الجاري، على أن يتم الحجز من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك (www.hbd–reservation.com).

وتتمثل إجراءات الحجز بالأسبقية، في الدخول على الموقع مرة أخرى بكلمة المرور والرقم القومي، تظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، تظهر شاشة لاستيفاء بيانات سداد مقدم الحجز، تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها، ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

أسعار الشقق في المدن الثمانية:

بلغ سعر المتر في مدينة أكتوبر الجديدة 6380 جنيهًا بما يعني وصول سعر الوحدة 106 مترًا نحو 676 ألف جنيه، والشقة الـ115 مترًا نحو 733 ألف جنيه.

وفي مدينة القاهرة الجديدة، بلغ سعر المتر 7655 جنيهًا، ووصل سعر الشقة الـ 106 أمتار لـ811 ألف جنيه والشقة الـ115 مترًا بـ880 ألف جنيه.

وفي مدينة العبور، وصل سعر المتر لـ6070 جنيهًا ووصل سعر الوحدة الـ 115 مترًا إلى 698 ألف جنيه.

أما مدينة بدر، وصل سعر المتر بها لـ4980 جنيهًا، حيث سجلت الشقة الـ115 مترًا نحو 572 ألف جنيه.

وفي مدينة المنصورة الجديدة، بلغ سعر المتر 6870 جنيهًا، وسجلت الشقة الـ115 مترًا نحو 790 ألف جنيه.

ووصل سعر المتر في مدينة المنيا الجديدة إلى 3400 جنيه، حيث سجلت الشقة الـ106 أمتار، 360 ألف جنيه.

وفي مدينة غرب أسيوط سجل سعر المتر 3480 جنيهًا، وسجلت الشقة الـ106 أمتار نحو 368 ألف جنيه، كما سجل سعر المتر في مدينة غرب قنا 3440 جنيهًا.