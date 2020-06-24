رسميًا.. عودة العمل بالمحاكم والشهر العقاري السبت المقبل

قرر وزير العدل، المستشار عمر مروان، اليوم الأربعاء، عودة العمل بالمحاكم بدرجاتها وتخصصاتها وبكامل طاقتها، السبت المقبل.

جاء ذلك في إطار مواكبة توجه الدولة بالتعايش مع فيروس كورونا، مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية المقررة.

وقال وزير العدل، إن المصاب بفيروس كورونا يُعد في إجازة مرضية مع تقديم ما يفيد إصابته، أما المخالط للمصاب بفيروس كورونا عليه تقديم ما يفيد إصابة من خالطه بالفيروس وإلا يعد متغيبًا عن العمل.

وأضاف وزير العدل، في بيان له اليوم الأربعاء، أنه لرئيس كل محكمة تقدير إجراء التناوب بين العاملين بنسبة لا تتجاوز 20% من القوة الإجمالية، وبما لا يخل بحسن سير العمل.

وتضمن قرار وزير العدل، عودة العمل بديوان عام وزارة العدل والمصالح التابعة للوزارة (الخبراء – الطب الشرعي – الشهر العقاري) بكامل طاقتها اعتبارًا من صباح السبت المقبل، مع تطبيق ذات القواعد المشار إليها بهذا البيان.