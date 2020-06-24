“الأوقاف” تُلمح إلى إمكانية عودة صلاة الجمعة

أكد وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، أن عودة صلاة الجمعة، مرهون بمدى التزام المصلين في سائر الصلوات بالضوابط الاحترازية التي حددتها الوزارة.

وأعلن في بيان له، الأربعاء، تغيير صيغة الأذان فجر السبت المقبل، بالعودة إلى صيغته الطبيعية، عدا ظهر الجمعة، حيث تظل الصيغة فيه كما هي، وتتم صلاتها ظهرًا بالمنازل إلى أن يأذن الله تعالى برفع تعليق إقامتها.

وقال إنه شخصيًا وجميع العاملين بالوزارة في خدمة بيوت الله “عز وجل”، وضيوف بيوته، متمنيًا من الجميع الحفاظ على أنفسهم والمجتمع، ومساعدة الوزارة في استكمال مسيرة فتح بيوت الله وخدمتها، مرضاة لله رب العالمين، معربًا عن سعادته وجميع العاملين بالوزارة بعودة فتح المساجد.