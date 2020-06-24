الأمن يعثر على رجل يدعي إصابته بكورونا بصق على مواطن

تمكنت الأجهزة الأمنية، من التوصل إلى شخص كان قد بصق على أحد المواطنين بمدينة المنصورة بالدقهلية مدعيًا إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال مصدر أمني، إن إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” تداولت تعليقات على هذا الأمر.

وأضاف أن أجهزة الأمن، تمكنت من تحديد هويته وتبين أنه “عامل – له معلومات جنائية” وبالتقابل مع زوجته، أفادت بـأن زوجها يعاني من مرض نفسي منذ فترة، وباصطحابه للمستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة تبين عدم إصابته بالفيروس، وأنه يعاني من أعراض الإنفلونزا الموسمية، وتم التنبيه على أهله بحسن رعايته.