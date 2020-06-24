ارتفاع مستوى الرطوبة.. أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال 6 أيام

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا تتوقع فيه حالة الطقس خلال الستة أيام المقبلة، بداية من اليوم الأربعاء وحتى الإثنين المقبل.

وتوقعت الهيئة إن يكون طقس اليوم مائلا للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدلا على السواحل الشمالية شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة: سجلت درجات الحرارة على القاهرة الوجه البحري، 35- 22، السواحل الشمالية 27 – 21، جنوب سيناء 38- 26، شمال الصعيد 39- 24، جنوب الصعيد 43 – 27.

وتأوضحت الهيئة، أن الظواهر الجوية المتمثلة في طقس الأربعاء، عبارة عن نشاط للرياح على جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة، وتنشط أيضًا على شمال وجنوب الصعيد.

أما طقس غد الخميس، فتوقعت أن يكون مائلا للحرارة على القاهرة والوجة البحري وجنوب سيناء وشمال العصيد، معتدلا على السوال الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأن تسجل درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري، 33- 22، السواحل الشمالية 28 – 21، جنوب سيناء 35- 26، شمال الصعيد 35- 26، جنوب الصعيد 40 – 25.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الظواهر الجوية المتمثلة في طقس الخميس، عبارة عن نشاط للرياح على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وفيما يخص طقس الجمعة المقبلة، فقالت إنه سيكون مائلا للحرارة على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال العصيد، معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

أما درجات الحرارة فعلى القاهرة والوجه البحري، 34- 22، والسواحل الشمالية 27 – 21، جنوب سيناء 35- 26، وشمال الصعيد 35- 24، وجنوب الصعيد 39- 26.

وعن طقس السبت، قالت الهيئة، سيكون مائلا للحرارة نهارًا على القاهرة والوجه البحري، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد. بينما يكون لطيف ليلا على أغلب المناطق.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري، 35- 22، السواحل الشمالية 27 – 21، جنوب سيناء 38- 26، شمال الصعيد 36- 24، جنوب الصعيد 41- 26.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس الأحد، سيكون حارا على القاهرة والوجه البحري، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري، 36- 23، السواحل الشمالية 28 – 21، جنوب سيناء 38- 26، شمال الصعيد 37- 25، جنوب الصعيد 42- 27.

وتتمثل أبرز الظواهر الجوية في وجود نشاط رياح على جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة هناك، بينما يكون الجو غائم على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وقالت الهيئة، إن طقس الإثنين حار على القاهرة والوجه البحري، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري، 36- 23، السواحل الشمالية 28 – 21، جنوب سيناء 38- 26، شمال الصعيد 37- 25، جنوب الصعيد 42- 27.

ويصل متوسط الرطوبة خلال الـستة أيام على القاهرة 82%، الوجه البحري 80%، السواحل الشمالية 87%، جنوب سيناء 65%، شمال الصعيد 65%، جنوب الصعيد 40%.